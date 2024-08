Accent sur l'île : Long Island

NASSAU, Bahamas, 30 août 2024 /CNW/ - Alors que la prochaine saison automnale approche à grands pas, les Bahamas invitent les visiteurs à profiter de l'été à jamais - avec des étendues de plages immaculées, des aventures infinies en mer et un ciel bleu tout au long de l'année, la possibilité d'aventure vous attend dans 16 destinations insulaires uniques.

Pour en savoir plus, consultez les derniers événements aux Bahamas en septembre et au-delà.

Nouveaux itinéraires

Bahamasair - À compter du 6 septembre et du 3 octobre 2024, Bahamasair augmentera sa capacité sur sa route entre Freeport et Fort Lauderdale , une mesure visant à assurer un transport aérien continu vers l'île à partir du marché de la Floride.

Événements

Nettoyage de la communauté côtière de Bimini Island (21 septembre) Vous espérez redonner à la Terre? Envisagez de vous joindre à des bénévoles pour une journée de nettoyage côtier. Les participants inscrits se réuniront le matin de l'événement au Bimini Craft Centre pour s'enregistrer et recevoir des renseignements importants avant le début de l'événement. Des équipes de nettoyage des zones terrestres et maritimes seront formées, chacune étant chargée d'enlever les débris des zones désignées le long de la côte. Pour commencer la journée, un petit-déjeuner gratuit sera fourni et, à la fin de la journée, un tirage au sort et un dîner seront offerts au Bimini Big Game Club. Si cela vous intéresse, inscrivez-vous ici .

Pour l'avenir…

Bahamas Culinary & Arts Festival (du 22 au 27 octobre) Ce festival annuel favori du célèbre Baha Mar Resort présentera des démonstrations de chefs célèbres, des classes de maître spéciales, des spectacles en direct et le retour de FUZE, ce que le centre de villégiature appelle une vitrine artistique unique en son genre. Parmi les faits saillants, mentionnons une prestation spéciale de Rod Stewart , lauréat d'un Grammy, qui prendra la scène lors de la fête sur la plage propulsée par SLS Baha Mar à Baha Bay Lagoon le 25 octobre. Les invités peuvent voir Stewart et profiter de stations d'action de chefs en direct ainsi que de cocktails uniques à partir de 299 $ pour les détenteurs de laissez-passer Argent. Un accès privilégié est offert aux détenteurs de laissez-passer Or à 499 $ et aux détenteurs de laissez-passer Platinum à 699 $, y compris le visionnement VIP pour le spectacle. Les billets sont maintenant en vente et peuvent être achetés ici .

Promotions et offres

Pour obtenir une liste complète des offres et des forfaits à prix réduit aux Bahamas, visitez www.bahamas.com/deals-packages .

Les résidents des États-Unis, du Canada et de l' Europe qui prévoient se rendre aux Bahamas au cours de la prochaine année pourront profiter d'une offre spéciale Island-Hopping de Nassau ! Cette offre exclusive comprend un forfait vacances Island-Hopping par avion/traversier pour quatre à six nuits consécutives dans un hôtel participant du Bahama Out Islands Promotion Board (occupation simple ou double), un crédit de 75 $ pour le vol de départ NAS/Out Island, un crédit de 75 $ pour le vol Out Island/Out Island et un crédit de 75 $ pour le vol Out Island/ Nassau , quel que soit le type de vol (vol nolisé régulier ou privé ou siège nolisé privé). Réservez d'ici le 30/6/2025, voyagez d'ici le 31/10/2025.

Événements récents et ouvertures à venir

En août, les festivals d'été de Goombay ont eu lieu dans les îles des Bahamas . Le festival, qui met en valeur l'essence même du fait d'être bahamien, est l'événement estival annuel du ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas qui se déroule sur de multiples îles, mettant en lumière le riche patrimoine du pays grâce à la musique en direct, des spectacles de danse, des expositions d'art et une cuisine bahamienne authentique.

ont eu lieu dans les îles des . Le festival, qui met en valeur l'essence même du fait d'être bahamien, est l'événement estival annuel du ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des qui se déroule sur de multiples îles, mettant en lumière le riche patrimoine du pays grâce à la musique en direct, des spectacles de danse, des expositions d'art et une cuisine bahamienne authentique. Rosewood Hotels & Resorts s'associe à Yntegra Group, une entreprise établie à Miami , pour ouvrir Rosewood Exuma, le plus récent ajout de la marque à son portefeuille dans les Caraïbes à compter de 2028. La nouvelle propriété fera progresser la position de Rosewood sur le marché du style de vie de luxe et la vision stratégique à long terme de Yntegra, qui consiste à libérer l'investissement latent et le potentiel économique des Exumas. Situé sur une île privée de 124 acres, le centre de villégiature devrait compter 33 suites offrant une vue imprenable sur les plages et les eaux de l'île. Rosewood Exuma abritera un club de plage entièrement entretenu avec un restaurant de grill, des bars de plage et de piscine, ainsi qu'une salle à manger privée. Deux marinas avec glissades sont prévues pour accueillir des yachts mesurant jusqu'à 150 pieds. En plus de la piscine du club de plage, le centre de villégiature offrira deux autres piscines exclusivement pour les invités de nuit, dont une destinée aux familles. Les jeunes invités peuvent profiter de Rosewood Explorers, le concept du club des enfants de la marque, où les activités sont conçues pour susciter la découverte et favoriser la responsabilité sociale.

Île : Long Island

Abritant de brillants récifs coralliens, des plaines immaculées et des plages sereines, Long Island est un havre pour la pêche, la plongée et la navigation de plaisance. Avec une pêche osseuse de classe mondiale et des rencontres palpitantes avec la vie marine, cette île tranquille offre également quelques surprises à l'intérieur des terres, notamment le trou bleu de Dean, le troisième trou bleu le plus profond au monde; la grotte de Hamilton, le plus grand système de grottes des îles des Bahamas, où l'on croyait que les Indiens de Lucayan avaient vécu en 500 après J.-C. et où de nombreux artefacts de Lucayan ont été découverts en 1936; et l'Église catholique romaine St. Mary's, la plus ancienne église du pays. Assez commodément, Makers Air a lancé un service entre l'aéroport exécutif de Fort Lauderdale et le Stella Maris Resort sur Long Island. Séjournez au Stella Maris Resort sur Long Island, un centre de villégiature traditionnel tout inclus de style plantation.

Ne manquez pas les expériences inoubliables et les aubaines imbattables que les Bahamas ont à offrir en septembre. Pour en savoir plus sur ces événements et offres passionnants, visitez www.Bahamas.com .

À propos des Bahamas :

Les Bahamas comptent plus de 700 îles et cayes, ainsi que 16 destinations insulaires uniques. Situé à seulement 50 milles au large des côtes de la Floride, il offre aux voyageurs un moyen rapide et facile d'échapper à leur quotidien. La nation insulaire possède également des installations de classe mondiale pour la pêche, la plongée, la navigation de plaisance et des milliers de kilomètres de plages parmi les plus spectaculaires de la planète que les familles, les couples et les aventuriers peuvent explorer. Découvrez pourquoi It's Better aux Bahamas à www.bahamas.com ou sur Facebook, YouTube ou Instagram.

