MONTRÉAL, le 6 juin 2023 /CNW/ - Libérez la magie de l'été avec les Avocats du Mexique : votre compagnon idéal pour les aventures en plein air et les plaisirs rafraîchissants ! Alors que l'été nous enveloppe toujours plus de sa chaleur, l'avocat est l'accompagnement ultime pour les activités estivales, prêt à sublimer vos escapades et à émoustiller vos papilles. Avec sa versatilité inégalée et ses nombreux bienfaits pour la santé, l'avocat se positionne comme l'ingrédient de prédilection tant pour son côté délicieux que nutritif.

Boostez vos expéditions en nature

Crédit: Les Avocats du Mexique (Groupe CNW/Les Avocats du Mexique)

Grâce à leur excellente source en fibres, vitamines et minéraux, les Avocats du Mexique sont de véritables superfruits qui vous donneront l'énergie et les nutriments essentiels pour relever tous les défis que l'été a à vous offrir. Que vous vous lanciez dans une randonnée en forêt, que vous profitiez d'une journée de bronzette à la plage ou que vous exploriez de nouveaux sentiers à vélo, l'avocat est l'en-cas idéal et se transporte partout facilement. Gorgés de « bons gras » (gras monoinsaturés), bénéfiques à une bonne santé cardiovasculaire, les Avocats du Mexique vous procurent une source d'énergie durable qui vous accompagnera tout au long de votre journée au soleil.

Qui plus est, leur teneur élevée en potassium (250mg par portion de 50g) contribue à remplacer les électrolytes perdus par la transpiration, assurant ainsi une fonction musculaire optimale et régulant les fluides et l'équilibre minéral des cellules. Grâce à son abondance naturelle de vitamines et de minéraux, ce petit bijou vert nourrit votre corps et vous permet de profiter pleinement de vos activités en plein air. Embarquez un wrap ou une trempette rassasiante pour votre prochaine sortie !

Délices culinaires de l'été

Qui dit cuisine estivale dit… Avocats du Mexique! Ils ajoutent une touche d'exotisme et de couleur à tous vos pique-niques ensoleillés. Des salades vitaminées aux salsas bien relevées en passant par des smoothies revigorants, l'avocat rehausse les saveurs de vos plats et apporte un côté crémeux dont vous ne pourrez plus vous passer.

Fermez les yeux et imaginez-vous en train de déguster un guacamole parfaitement assaisonné, accompagné de chips de maïs, lors d'une chaude journée au parc… Ou encore à mordre à pleines dents dans un délicieux burger à l'avocat grillé, où la riche texture beurrée du fruit se marie parfaitement aux arômes fumés du barbecue . Les possibilités sont infinies !

Des douceurs glacées en temps de canicule

Pour les journées de grande chaleur, les avocats du Mexique seront source de fraîcheur. Mélangez des avocats dans un frappé matinal pour bien démarrer vos journées ou vous ressourcer après une baignade d'après-midi. Préparez un onctueux gazpacho à l'avocat et au concombre , une soupe froide débordante de saveurs et de vitamines, parfaite en temps de canicule. Pour un dessert sucré et sans culpabilité, ajoutez des avocats à une crème glacée minute au matcha et à la banane, à la fois délicieuse et rassasiante.

Les Avocats du Mexique offrent d'innombrables alternatives gourmandes pour expérimenter des recettes novatrices qui vous garderont au frais pendant les mois ensoleillés de l'été.

À propos des Avocats du Mexique

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu'on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d'emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d'offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c'est l'émotion et l'énergie associées à la préparation de guacamole et d'autres délicieuses recettes! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

Soyez les premiers informés des dernières nouvelles!

https://avocadosfrommexico.ca/fr/ | FB | IG | TIKTOK

SOURCE Les Avocats du Mexique

Renseignements: Pour plus d'informations, des photos en haute résolution ou une demande d'entrevue, veuillez contacter SOPEXA CANADA: Chloé Touchette, [email protected]