MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Seules quatre cuisines au monde ont été inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La cuisine mexicaine n'est pas seulement l'une d'entre elles, mais elle a été la première à obtenir cette désignation de l'UNESCO.

La cuisine mexicaine traditionnelle est à elle seule un paysage culturel complet qui rassemble les pratiques agricoles, les savoir-faire séculaires, les coutumes ancestrales, les techniques culinaires ainsi que les divers produits alimentaires frais, en particulier l'avocat, qui est l'aliment de base sur chaque table, réputé pour être le meilleur en automne.

Ce fruit sacré trouve ses racines dans l'État de Puebla, au Centre-Sud du pays, et remonte à plus de 10 000 ans. Des tribus mésoaméricaines auraient également cultivé l'avocat (Persea Americana) pour la première fois il y a 5 000 ans, rendant la culture de l'avocat aussi ancienne que la découverte de l'écriture.

Le Michoacán et la magie de la culture de l'Avocat du Mexique

Le relief montagneux de l'État du Michoacán, son sol volcanique, son ensoleillement abondant, son microclimat tempéré, ses précipitations opportunes et son irrigation naturelle se combinent afin de créer un environnement idéal pour la production et la récolte des avocats.

Ces conditions optimales permettent aux producteurs de cultiver 54 000 vergers d'avocats à différentes altitudes, allant de 2 000 à 10 000 pieds, et à des températures fluctuantes, se maintenant à plus de 10 degrés Celsius, ce qui favorise la croissance de ces fruits verts et leur récolte pérenne tout au long de l'année.

Les vergers fleurissent ainsi de manière rythmée en quatre cycles différents, chacun avec des caractéristiques distinctes, de la plus haute à la plus basse altitude et vice-versa. Bien que les floraisons se chevauchent, la récolte peut toujours avoir lieu, car après avoir mûri, les avocats prêts à être cueillis peuvent survivre jusqu'à six mois sur l'arbre.

Dans un cycle parfaitement bien pensé, les 34 000 producteurs et les 90 conditionneurs tiennent leur promesse constante : quelle que soit la saison, les consommateurs peuvent profiter d'une abondance d'avocats de grande qualité.

Chaque arbre peut produire jusqu'à un million de fleurs, dont seulement 0,1 % deviendront des fruits. Ce superfruit sera ensuite récolté à la main, avec le plus grand soin, car une fois que le fruit touche le sol, il ne peut plus être exporté. C'est donc un privilège d'avoir l'occasion de déguster les Avocats du Mexique.

La meilleure saison de l'Avocat du Mexique

Bien que les avocats puissent être dégustés tout au long de l'année, l'automne est la saison idéale pour les savourer.

Le cycle de floraison commence avec la Loca, de juin à septembre, et se termine avec la Marzena, de mars à juin, toutes deux produisant des fruits de forme ronde.

La « floraison normale », qui s'étend sur une période de six mois entre septembre et février, représente la période de récolte de la majorité des avocats.

Enfin, l'Aventajada, qui est la floraison d'avocats la plus courte, s'étendant de septembre à novembre, offre la possibilité de déguster des avocats à corps plus long, en forme de poire, si familiers sur les étals d'automne.

C'est sans aucun doute le meilleur moment pour succomber à la tentation de sa chair crémeuse et beurrée, à la saveur légèrement noisetée. Et si c'était jusqu'à présent un secret bien gardé, vous pouvez désormais le révéler !

Les bienfaits de l'avocat du Mexique

Source de fibres, avec 20 vitamines et minéraux différents, l'avocat est un choix sain et plein de nutriments.

100 g d'avocat contiennent du potassium (507 mg), du phosphore (54 mg), du magnésium (29 mg), du calcium (13 mg) et du sodium (8 mg), ainsi que des vitamines C, E, K et B9, qui contribuent à soutenir le fonctionnement du système nerveux et à réduire le risque de maladies cardiovasculaires.

L'avocat est le seul fruit contenant plus de 75 % de graisses mono-insaturées et polyinsaturées, également appelées « bons gras », tout en contenant 0 mg de cholestérol par portion.

« Lorsque les gens me demandent d'où vient mon amour de la cuisine, je leur réponds toujours : "Je suis née et j'ai grandi au Mexique". [...] Les avocats sont un bout de chez moi et un produit mexicain si emblématique qui représente les saveurs avec lesquelles j'ai été élevée. Leur polyvalence unique en fait l'ingrédient parfait pour rehausser n'importe quelle recette. » Partage la chef primée Pati Jinich, première ambassadrice culinaire d'Avocados From Mexico.

