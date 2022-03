Le thème de cette année -- Les ingrédients d'un avenir plus sain -- est particulièrement approprié pour les avocats. À ce titre, les Avocats du Mexique cochent toutes les cases et même plus. Ils sont délicieux, polyvalents et bons pour la santé. Ils sont également un excellent substitut à de nombreux ingrédients dans les recettes végétariennes et végétaliennes tout en s'inscrivant parfaitement dans la tendance générale à la hausse de personnes qui cherchent à adopter des habitudes de vie plus saines. Heureusement d'ailleurs, ces bonnes habitudes semblent appelées à perdurer. Ainsi, les gens sont davantage enclins à cuisiner et à être créatif avec leur repas. Ils veulent plus de choix nutritionnels et surtout plus de diversité et de plaisir dans leurs assiettes. Une tâche parfaite pour les Avocats du Mexique.

N'oublions pas que les avocats du Mexique sont réputés pour être une source de « bons gras », les gras mono-insaturés, qui aident à maintenir un taux de cholestérol équilibré. Ils sont également riches en fibres et regorgent d'autres nutriments, comme le magnésium, le potassium, l'acide folique, la vitamine C et la vitamine E. Pour couronner le tout, les avocats sont sans sucre !

Un incontournable pour un mode de vie équilibré

Afin de démontrer l'étendue des bienfaits pour la santé et les possibilités offertes par les Avocats du Mexique, la marque a collaboré avec la nutritionniste québécoise Cynthia Marcotte pour créer trois recettes délicieuses et bonnes pour la santé inspirées par les avocats. Tout d'abord, nous avons des Bouchées Sushi. Faciles et rapides à réaliser, elles sont parfaites comme amuse-bouche ou comme collation. Puis, en plat principal, un bol de feta fouettée. Crémeux et plein de saveur, il peut être garni de vos légumes rôtis préférés. Enfin, une tarte à l'avocat et au citron vert. L'onctuosité de l'avocat vient équilibrer parfaitement l'acidité du citron vert, ce qui en fait le dessert idéal. Consultez les recettes complètes ici.

Rejoignez également notre ambassadrice, Marlie Cohen, qui sera en direct le 16 mars sur les réseaux sociaux. Au menu : une séance d'entraînement et de délicieux snacks à l'avocat, parfaits avant ou après votre entraînement !

La vraie définition de « C'est Tout L'Temps L'Temps »

Les Avocats du Mexique sont tout simplement un complément délicieux qui convient vraiment à tout moment et à toute recette. La marque est pleine d'esprit, ludique, audacieuse et colorée, mais ce n'est pas seulement un slogan, c'est l'essence même du produit. En effet, l'avocat peut être consommé à tout moment : au petit-déjeuner, au déjeuner, au dîner ou même comme collation de minuit. Il peut être servi sous toutes ses formes : en tranches, en dés, en purée, en sauce, en pâte ou en smoothies. Et que la recette soit chaude ou froide, les avocats peuvent être dégustés sucrés, salés ou épicés. Parlez-nous de polyvalence !

À PROPOS DES AVOCATS DU MEXIQUE

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu'on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d'emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d'offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c'est l'émotion et l'énergie associées à la préparation de guacamole et d'autres délicieuses recettes ! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

