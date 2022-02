Pour gagner le plus de points possible, les joueurs doivent attraper les ingrédients figurant sur la liste d'une recette de guacamole, tout en évitant les pièges en cours de partie. Chaque preuve d'achat d'Avocats du Mexique octroie aux joueurs 10 points supplémentaires, les rapprochant ainsi du tirage au sort hebdomadaire, avec des prix incluant un téléviseur intelligent LED de 43 po et une carte-cadeau à dépenser en épicerie d'une valeur de 200 $. Le joueur ayant obtenu le meilleur résultat multiplie ses chances de gagner un prix supplémentaire à la fin du jeu.

Réunir les consommateurs autour d'aliments sains

« Comme chaque année, nous sommes impatients de célébrer cet évènement avec nos consommateurs, car cette finale est avant tout synonyme d'unité, une valeur clé qui nous définit également en tant qu'entreprise », a déclaré Miguel Barcenas, consultant en stratégie et marketing pour l'APEAM. « Nous avons la chance de pouvoir partager une expérience innovante et ludique avec nos consommateurs, tout en les réunissant autour de valeurs qui nous sont chères : le sport et les aliments sains. »

Pour plus d'informations sur les Avocats du Mexique et le Concours Guac Bowl, visitez https://avocadosfrommexicocontest.ca/fr/ ou suivez Avocados From Mexico Canada sur Facebook.

À PROPOS DES AVOCATS DU MEXIQUE

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu'on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d'emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d'offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c'est l'émotion et l'énergie associées à la préparation de guacamole et d'autres délicieuses recettes ! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

