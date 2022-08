MONTRÉAL, le 3 août 2022 /CNW Telbec/ - Les Avocats du Mexique sont fiers d'annoncer leur partenariat officiel avec l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers. L'événement se déroulera du 5 au 14 août 2022 au Stade IGA de Montréal et du 6 au 14 août au Sobeys Stadium de Toronto.

Après une attente de près de trois ans, le tournoi de tennis international fait son grand retour à pleine capacité et accueillera de nouveau les spectateurs avec un casting exceptionnel, composé des meilleurs joueurs de tennis qui placent ce tournoi au premier plan de la scène sportive nationale.

« Nous sommes très heureux que les Avocats du Mexique se joignent à notre édition 2022 de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers », a déclaré Claude Savard, vice-président des partenariats corporatifs de Tennis Canada. « Ce sera la première fois depuis 2019 que nos terrains seront entièrement ouverts aux détenteurs de billets, et avec l'aide de nos amis les Avocats du Mexique, nous promettons de faire vivre une expérience inoubliable aux amateurs de tennis ».

En tant que partenaire officiel de l'Omnium Banque Nationale, les Avocats du Mexique auront le plaisir de présenter aux fans et aux Avolovers les multiples bénéfices santé et l'incroyable versatilité du fruit mexicain par le biais de dégustations de smoothies au stade IGA de Montréal et d'activations prévues à Montréal et à Toronto. Les Avocats du Mexique seront également visibles sur le court central et dans différentes zones des deux stades, ainsi que via un tout nouveau spot télévisé de 15 secondes qui sera diffusé sur TVA Sports et Sportsnet.

Afin de dépasser les frontières des stades et de toucher encore plus d'Avolovers à Montréal et à Toronto, les Avocats du Mexique se sont également rapprochés du géant Sobeys et participeront à un programme de visibilité en ligne et en magasin.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers, qui offrira aux Avocats du Mexique une exposition et une visibilité exceptionnelles. Ces activations sont une excellente occasion pour nous d'entrer en contact avec les fans et d'encourager les athlètes à adopter une alimentation saine afin de maintenir un bon niveau d'énergie », a commenté Miguel Barcenas, responsable marketing pour les marchés internationaux des Avocats du Mexique.

Non seulement délicieux, versatile et sain, l'avocat est un véritable super fruit qui regorge littéralement de nutriments ! Ce fruit contient en effet une grande variété de vitamines et de minéraux, ainsi que des acides gras monoinsaturés, autrement dit des « bons gras », qui contribuent à maintenir de bons niveaux de cholestérol, réduire le risque de maladie cardiovasculaire ou encore favoriser la récupération musculaire. L'avocat est un puissant allié nutritionnel pour les sportifs, dont les besoins énergétiques sont accrus.

À tous les sportifs, vous l'aurez compris, il est temps d'intégrer l'avocat à votre alimentation ! Découvrez les bienfaits des Avocats du Mexique et laissez-vous inspirer par nos recettes saines en cliquant ici.

Joueurs vedettes de nos recettes préférées, les avocats brillent par leur polyvalence, mais aussi par leur esprit d'équipe lorsque vous les ajoutez à vos assiettes « santé », et feront certainement parler d'eux durant la saison !

À propos des Avocats du Mexique

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu'on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d'emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d'offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c'est l'émotion et l'énergie associées à la préparation de guacamole et d'autres délicieuses recettes! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

À propos de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers

L'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers est un tournoi de classe mondiale que possède et administre Tennis Canada. Le volet masculin sera présenté du 5 au 14 août 2022, au Stade IGA, à Montréal, tandis que le volet féminin sera disputé du 6 au 14 août 2022 au Sobeys Stadium de Toronto. En tant que tournoi de catégorie Masters 1000 de l'ATP Tour et de catégorie 1000 du Hologic WTA Tour, l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers mettra en vedette les meilleurs joueurs et joueuses du monde. L'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers est le troisième plus ancien tournoi de tennis après Wimbledon et les Internationaux des États-Unis. Pour obtenir plus de renseignements et pour vous procurer des billets, visitez le www.omniumbanquenationale.com.

