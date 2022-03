MONTRÉAL, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les Avocats du Mexique sont heureux de vous annoncer leur participation à l'Expo-congrès de l'Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) qui se déroulera du 5 au 7 avril, au Palais des Congrès de Montréal.

Les Avocats du Mexique seront présents sur le pavillon mexicain, stand 2105, pour accueillir les visiteurs qui souhaitent en savoir plus sur l'entreprise et leur fruit star.

Ce salon annuel est l'événement clé de l'Association canadienne de la distribution de fruits et légumes, et le plus grand rassemblement au Canada consacré à cette industrie. L'événement rassemble des milliers de participants, issus de tous les segments de la chaîne d'approvisionnement des produits, incluant producteurs, emballeurs, expéditeurs, grossistes, détaillants, courtiers, transporteurs, importateurs et exportateurs.

Pour les Avocats du Mexique, il s'agit d'une opportunité unique de réseauter pour donner à ses visiteurs un maximum d'informations concernant son fruit star, et d'élargir ses opportunités commerciales au Canada.

Avec 95 % de part de marché, le Canada est le deuxième marché en termes d'exportation pour les Avocats du Mexique, juste derrière les États-Unis. Ce succès est porté par plus de 30 000 producteurs et 70 exportateurs. Ensemble, ils se consacrent à l'adoption de normes industrielles rigoureuses de classe mondiale pour assurer la production d'avocats au goût, à la sécurité alimentaire et à la qualité inégalés.

Pour plus d'informations sur les Avocats du Mexique, visitez https://avocadosfrommexico.ca/fr/

À PROPOS DES AVOCATS DU MEXIQUE

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu'on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d'emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d'offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c'est l'émotion et l'énergie associées à la préparation de guacamole et d'autres délicieuses recettes ! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

