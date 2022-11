Les Canadiens et Canadiennes se sentent coincés, mais la planification peut procurer un sentiment de confiance et de sécurité

TORONTO, le 15 nov. 2022 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a publié aujourd'hui le Rapport 2022 de Fidelity sur la retraite. Le Rapport, qui en est à sa dix-septième édition, présente la perception des Canadiens et Canadiennes par rapport aux principaux risques pour la sécurité financière pendant la retraite et démontre encore une fois que les personnes dotées d'un plan financier écrit se sentent mieux préparées pour la retraite sur les plans financier, social, physique et émotionnel que celles qui n'en ont pas.

Le Rapport de Fidelity sur la retraite porte sur la façon dont les préretraités et les retraités canadiens gèrent la transition du monde du travail à une nouvelle routine dans cette prochaine étape de leur vie.

En 2005, Fidelity Investments Canada a publié les résultats d'une recherche de pointe qui décrivait les cinq principaux risques pouvant compromettre le maintien d'une source de revenu de retraite à vie : la longévité, le taux de retrait, la répartition de l'actif, l'inflation et le coût des soins de santé. Bien que nous prenions toujours ces éléments en considération, le rapport de cette année a examiné en profondeur les cinq principaux risques, en mettant l'accent sur l'inflation et l'augmentation du coût de la vie, et en donnant un aperçu de leur impact sur les plans de retraite des Canadiens et Canadiennes.

« Compte tenu de l'inflation tenace, de la volatilité des marchés et de l'incertitude à l'échelle mondiale, il n'est pas surprenant que les Canadiens et Canadiennes soient inquiets pour leur futur et leur retraite, affirme Peter Bowen, vice-président, Recherche sur la retraite et la fiscalité chez Fidelity Investments Canada s.r.i. Par contre, la population canadienne continue de témoigner de la valeur des conseils et de la planification : ceux qui disposent d'un plan financier écrit se sentent plus en sécurité et mieux préparés pour la retraite. Ceux qui n'en ont pas devraient réfléchir sérieusement aux avantages qu'ils pourraient en tirer pour leur bien-être général. »

Chaque personne envisage la retraite différemment, qu'il s'agisse de voyager, de s'adonner à de nouveaux loisirs ou de passer plus de temps avec ses amis et sa famille. Toutefois, les préretraités qui font appel à un conseiller sont plus susceptibles de dire qu'ils mèneront le style de vie qu'ils envisagent à la retraite que ceux qui n'y ont pas recours.

Principales constatations :

L'importance d'un plan financier écrit dans la planification de la retraite

83 % des préretraités munis d'un plan financier écrit se sentent financièrement préparés à la retraite, contre seulement 47 % de ceux qui n'en ont pas.

Seulement 23 % des préretraités ont déclaré qu'ils avaient un plan financier écrit.

Le Québec affiche la plus grande proportion de préretraités disposant d'un plan financier écrit, soit 30,7 %.

La majorité (83 %) des préretraités dotés d'un plan financier écrit ont fait appel à un conseiller. En travaillant avec un conseiller pour élaborer votre plan de retraite écrit, vous vous sentirez mieux préparé.

Les risques associés à la sécurité financière pendant la retraite ont augmenté

Le pourcentage des préretraités qui ont indiqué que chacun des cinq principaux risques représentait un risque moyen à élevé pour leur sécurité financière pendant la retraite a augmenté depuis la dernière fois que Fidelity a posé ces questions en 2014. La hausse de l'inflation et la volatilité des marchés cette année ont ramené ces risques à la surface dans l'esprit de nombreux Canadiens et Canadiennes qui planifient leur retraite.

En raison de ces risques, le pourcentage de préretraités qui ont déclaré qu'ils se sentaient préparés à la retraite sur les plans financier, social, physique et émotionnel était inférieur à celui de l'an dernier.

Les retraités ont estimé que l'inflation était le risque le plus élevé pour leur sécurité financière et que les coûts des soins de santé constituaient le deuxième risque le plus important.

L'augmentation du coût de la vie entraîne le report de la retraite

60 % des préretraités ont affirmé que l'augmentation du coût de la vie les empêchait de partir à la retraite au moment où ils le souhaitaient (contre 56 % des préretraités l'an dernier).

66 % des préretraités ont indiqué que « l'inflation réduira le pouvoir d'achat de leurs épargnes et aura un effet négatif sur leur niveau de vie ».

L' Ontario a la plus grande proportion de préretraités préoccupés par les effets de l'inflation, soit 69,9 %.

a la plus grande proportion de préretraités préoccupés par les effets de l'inflation, soit 69,9 %. De nombreux Canadiens et Canadiennes ont toujours craint de ne pas avoir assez d'argent pour partir à la retraite. L'augmentation du coût de la vie découlant d'une inflation plus élevée renforce leurs préoccupations en matière d'épargne et fait en sorte qu'un bon nombre d'entre eux se sentent moins à l'aise dans leurs projets de retraite.

Pour en savoir plus sur le Rapport 2022 de Fidelity sur la retraite, veuillez consulter le site www.fidelity.ca/retraite.

Fidelity vous tient au courant des dernières informations et de ses analyses

Pour ceux qui désirent en savoir plus sur l'évolution des tendances en matière de retraite et obtenir des conseils pour augmenter leur résilience, Peter Bowen et Michelle Munro, directrice en chef, Recherche sur la retraite et la fiscalité, partageront leurs conclusions sur le rapport de cette année sur les diverses plateformes de Fidelity, notamment les webémissions en direct En avant , les baladodiffusions DialoguesFidelity , les médias sociaux de Fidelity Canada et fidelity.ca .

À propos du Rapport 2022 de Fidelity sur la retraite

Fidelity Canada désire aider les Canadiens et Canadiennes à réfléchir à leur retraite. Elle mène donc chaque année un sondage auprès des investisseurs sur la planification de la retraite et les enjeux connexes, et publie un rapport annuel qui illustre les conclusions les plus pertinentes en vue d'aider ces personnes à se sentir mieux préparées.

Le Rapport 2022 de Fidelity sur la retraite se penche sur le rôle et la valeur des conseils financiers en ce qui a trait à la planification de retraite. Fidelity Canada a mené une enquête en ligne auprès de 1 917 Canadiens et Canadiennes de 45 ans et plus du 14 au 26 juillet 2022. Un échantillon disproportionné de préretraités et de retraités a été retenu pour permettre une analyse par région et par sexe. Les résultats ont ensuite été pondérés pour refléter la répartition proportionnelle nationale des personnes âgées de 45 ans et plus, selon les données de recensement de Statistique Canada. Le recours à un échantillon aléatoire de cette taille permet d'obtenir des résultats précis à plus ou moins 2,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Ces renseignements sont de nature générale et ne doivent pas être interprétés comme des recommandations ou des conseils d'ordre fiscal. La situation de chaque investisseur est unique et devrait être examinée par le conseiller juridique ou fiscal de ce dernier.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société d'intérêt privé, nous déployons nos ressources de classe mondiale et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 186 milliards de dollars pour nos clients (au 8 novembre 2022), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation et des fondations.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable, de fonds communs de placement non traditionnels et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Tout placement effectué dans un fonds commun de placement et un FNB ou par l'intermédiaire d'un service de répartition de l'actif peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Suivez-nous sur les médias sociaux : @FidelityCanada.

Liens connexes

http://www.fidelity.ca

SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

Renseignements: veuillez communiquer avec : Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Tél. : 416 307-5388, Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]