Les autorités en valeurs mobilières du Canada mettent le public en garde contre GoldberryCo

CALGARY, AB et WINNIPEG, MB, le 6 avril 2023 /CNW/ - Les autorités en valeurs mobilières de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Québec, des Territoires du Nord-Ouest, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Yukon lancent un appel à la vigilance face à GoldberryCo, qui orchestre des fraudes à l'investissement en ligne visant des Canadiens par l'entremise des sites Web goldberryco.com et Goldbrco.com. GoldberryCo n'est pas inscrite au Canada pour la vente de placements.

GoldberryCo incite les Canadiens à investir par le truchement des réseaux sociaux, de faux articles de presse et de sites Web factices reproduisant ceux de véritables sociétés, même d'entreprises médiatiques, de journalistes et de personnes en vue au Canada.

GoldberryCo emploie des tactiques courantes de fraudes à l'investissement en ligne, notamment les suivantes :

Parfois dans les minutes ou les heures qui suivent une réponse à une annonce, un prétendu gestionnaire de compte ou autre communique avec vous pour discuter d'une « occasion » et offrir son « aide ».

Un dépôt initial minime (environ 350 $ CA) est demandé dans l'espoir de soutirer par la suite des sommes plus élevées à la victime, avec la garantie qu'elle pourra retirer ses fonds à tout moment.

On fait miroiter des profits en présentant de faux soldes de compte sur des sites Web de placement fictifs.

On promet des rendements élevés « garantis » sans risque ou presque.

On incite les investisseurs à prendre une décision rapidement pour éviter de passer à côté d'une « occasion unique ».

Impossibilité de retirer les fonds. Pour gagner la confiance des investisseurs et les amener à investir davantage, on pourrait leur permettre de retirer une partie de leur argent, mais au bout d'un moment, les fraudeurs couperont toute communication avec eux.

Offres non sollicitées pour recouvrer les pertes, moyennant des frais. Il est pratiquement impossible de récupérer des cryptoactifs perdus; quiconque vous le propose est vraisemblablement un escroc.

Quiconque vend des produits de placement ou fournit des conseils en placement au Canada, y compris les plateformes facilitant la négociation de cryptoactifs, est tenu de se conformer à la législation en valeurs mobilières ou à la législation sur les dérivés qui s'applique. Les investisseurs devraient toujours vérifier l'inscription d'une personne ou d'une société qui tente de leur vendre un produit de placement ou de leur donner des conseils en la matière. Pour ce faire, ils peuvent consulter le site sontilsinscrits.ca.

Les ACVM encouragent fortement les investisseurs à adopter les comportements suivants :

Repérer les signaux d'alarme d'une fraude.

S'abstenir de donner à des étrangers l'autorisation d'accéder à distance à son téléphone, à sa tablette ou à son ordinateur.

Vérifier dans le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription si la personne physique ou la société qui vend le produit de placement est inscrite dans votre province ou territoire.

Consulter les Mises en garde, la Liste des personnes sanctionnées et la Base de données des interdictions d'opérations sur valeurs des ACVM pour s'assurer que la personne physique ou la société qui offre l'occasion de placement ne représente pas un risque pour les investisseurs ou n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou légale.

Se rendre sur Whois (en anglais seulement) pour voir si le site Web avec lequel vous faites affaire a été récemment créé. Les deux sites Web de GoldberryCo indiqués ci-dessus existent depuis quelques mois à peine, ce qui constitue un signal d'alarme.

Protéger ses renseignements personnels. Ne communiquez pas vos nom, numéro de téléphone et adresse de courriel en réponse à un pourriel.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

