MONTRÉAL, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sont fières de lancer leur site Web nouvellement remodelé dans le cadre de leur processus de simplification et d'amélioration de l'information et des ressources mises à la disposition des participants au marché.

« Les travaux des ACVM se sont élargis et ont évolué au cours des dernières années, et le nouveau site Web s'inscrit dans les efforts déployés pour répondre aux attentes des investisseurs et des participants du secteur. Ces derniers mois, nous avons collaboré avec nos membres et nos partenaires et avons tenu compte des précieux commentaires reçus de plusieurs intervenants afin de bonifier le site », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM.

Le nouveau site Web des ACVM permettra aux participants au marché et aux investisseurs de trouver plus facilement l'information dont ils ont besoin. Les modifications apportées améliorent l'accessibilité, les fonctions de recherche et la navigabilité du site. Voici les principaux éléments qui réinventeront l'expérience pour les utilisateurs :

une navigation simplifiée grâce à des outils et des ressources facilement repérables;

une structure conviviale et adaptée aux appareils mobiles;

des fonctions de recherche élargies qui permettent maintenant d'appliquer des filtres de façon intuitive;

une optimisation répondant aux règles pour l'accessibilité des contenus Web.

Par ailleurs, le nouveau site Web pose les assises nécessaires à la migration de plusieurs bases de données des ACVM vers SEDAR+.

Grâce à la capacité technologique accrue du nouveau site, les ACVM pourront continuer d'en rehausser les fonctions et l'accessibilité et réagir rapidement aux commentaires des utilisateurs.

Médias: communiquez avec la personne suivante :

Pascale Bijoux

Autorités canadiennes en valeurs mobilières

[email protected]

Investisseurs : : adressez-vous à votre autorité en valeurs mobilières

SOURCE Autorité des marchés financiers

Liens connexes

http://www.lautorite.qc.ca/