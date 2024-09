JOLIET, Ill., le 5 sept. 2024 /CNW/ - La Compagnie Électrique Lion (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou la « Société »), chef de file dans la fabrication de véhicules moyens et lourds 100 % électriques, annonce que ses autobus scolaires entièrement électriques sont désormais éligibles au Programme d'infrastructure pour autobus scolaires électriques de Dominion Energy (« Dominion Energy's Electric School Bus Infrastructure program ») en Virginie.

Dominion Energy, le principal fournisseur d'électricité en Virginie, soutient les commissions scolaires publiques de son territoire en Virginie en leur fournissant des solutions de recharge rapide pour celles qui reçoivent un financement dans le cadre du programme d'autobus scolaires propres (« Clean School Bus ») de l'Agence américaine de protection de l'environnement (« EPA »). Dans le cadre de ce programme, Dominion Energy facilite la coordination des services publics, la mise à niveau des réseaux, la construction ainsi que l'installation de l'infrastructure de recharge pour les commissions scolaires bénéficiaires. De plus, cette initiative permet aux autobus scolaires électriques de servir de ressource pour le réseau électrique. Grâce à la technologie véhicule-réseau (« V2G »), les autobus scolaires électriques peuvent être utilisés comme dispositifs de stockage d'énergie supplémentaires et décharger de l'énergie dans le réseau pendant des périodes de forte demande, lorsque les autobus ne sont pas utilisés pour le transport.

« Le programme d'infrastructure pour autobus scolaires électriques de Dominion Energy représente une occasion unique pour les commissions scolaires de Virginie d'accélérer l'électrification de leurs parcs d'autobus scolaires. Avec son offre d'autobus scolaires spécialement conçus pour être électriques et équipés de la technologie V2G, Lion est idéalement positionnée pour desservir les commissions scolaires en Virginie », a déclaré Marc-André Pagé, chef des Affaires clients chez Lion Électrique. « Avec plus de 15 ans d'expérience consacrés au développement et au déploiement d'autobus scolaires entièrement électriques, Lion est un chef de file de l'industrie avec des solutions électriques globales qui bénéficient aux enfants et aux communautés à travers l'Amérique ».

« Dominion Energy est engagé à aider la Virginie à demeurer un leader dans le transport scolaire propre », a dit Courtney Young, directrice de l'électrification à Dominion Energy. « Nous sommes fiers de soutenir les commissions scolaires publiques dans leur transition vers l'électrification, avec des partenaires clés comme Lion, et de faire profiter des avantages du transport électrique aux clients et aux communautés que nous desservons ».

Le Programme d'infrastructure pour autobus scolaires électriques de Dominion Energy est ainsi complémentaire à celui du Clean School Bus Program de l'EPA qui prévoit un financement de cinq milliards de dollars sur cinq ans pour accélérer l'acquisition d'autobus scolaires électriques à travers les États-Unis.

Les commissions scolaires intéressées à se procurer un autobus scolaire électrique peuvent bénéficier d'un accès direct à l'équipe Réussite Client de Lion, une équipe experte dans l'accompagnement des clients tout au long de leur transition vers l'électrification et l'optimisation de leur succès opérationnel. Ce soutien inclut les infrastructures de recharge avec LionÉnergie, l'assistance financière avec LionCapital Solutions et les services de soutien au financement de LionSubventions, en passant par la formation sur la conduite, l'entretien et à la sécurité avec LionAssistance ainsi que par un système de télémétrie exclusif pour véhicules électriques avec LionBeat.

Les commissions scolaires et les clients souhaitant faire le virage vers l'électrification sont invités à contacter Lion à l'adresse suivante : [email protected].

Pour en apprendre davantage sur le Programme d'infrastructure pour autobus scolaires électriques de Dominion Energy en Virginie, visitez Electric School Buses | Virginia | Dominion Energy.

À PROPOS DE LION ÉLECTRIQUE

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. La Société crée, conçoit et produit des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus 100 % électriques pour le transport scolaire. Lion, leader dans l'électrification des transports en Amérique du Nord, conçoit, fabrique et assemble tous les composants clés de ses véhicules : les châssis, les blocs-batteries, les cabines de camion et les carrosseries d'autobus.

Lion, constamment en quête de nouvelles technologies fiables, s'assure de fabriquer des véhicules aux caractéristiques uniques et spécialement adaptées aux besoins quotidiens des utilisateurs. Lion est convaincu que la transition vers des véhicules 100 % électriques améliorera grandement notre société, notre environnement et notre qualité de vie. Les actions de Lion sont négociées au NYSE et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

À PROPOS DE DOMINION ENERGY

Plus de 4,5 millions de clients dans 13 États alimentent leurs foyers et leurs entreprises avec de l'électricité ou du gaz naturel de Dominion Energy (NYSE : D), dont le siège social est situé à Richmond, en Virginie. L'entreprise s'engage à fournir chaque jour une énergie fiable, abordable et de plus en plus propre et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Veuillez visiter DominionEnergy.com pour en savoir plus.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis (collectivement, les « déclarations prospectives »), notamment des déclarations relatives aux opinions et aux attentes de Lion et autres déclarations qui ne sont pas des déclarations de nature historique. Les déclarations prospectives se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « croire », « pouvoir », « continuer », « prévoir », « avoir l'intention de », « s'attendre à », « devoir », « planifier », « projeter », « potentiel », « sembler », « rechercher », « futur », « cibler » ou d'autres expressions similaires et toute autre déclaration qui prédit ou indique des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de nature historique, bien que toutes les déclarations prospectives peuvent ne pas nécessairement contenir ces termes. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont fondées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses que Lion juge raisonnables lorsqu'elles sont faites. Ces estimations et ces hypothèses sont formulées par Lion à la lumière de l'expérience de son équipe de direction et de la perception de celle-ci des tendances passées, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction juge appropriés et raisonnables dans les circonstances. Cependant, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes parce qu'elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui pourraient se produire ou non ultérieurement. Pour obtenir des informations supplémentaires sur les estimations, les hypothèses, les risques et les incertitudes sous-jacents à certaines des déclarations prospectives formulées dans le présent communiqué de presse, veuillez consulter la section 23.0 intitulée « Facteurs de risque » du rapport de gestion annuel pour l'exercice 2023 et dans d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission, y compris les rapports de gestion provisoire de la Société. Beaucoup de ces risques vont au-delà de la capacité de la direction de Lion à les contrôler ou à les prédire. Toutes les déclarations prospectives attribuables à Lion ou aux personnes agissant en son nom sont expressément qualifiées dans leur intégralité par les mises en garde contenues et les facteurs de risque identifiés dans le rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2023 et dans d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission. Compte tenu de ces risques, de ces incertitudes et de ces hypothèses, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. De plus, les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été formulées. Sauf dans les cas où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Lion n'assume aucune obligation et se dégage expressément de tout devoir, de mettre à jour, de réviser ou d'examiner tout renseignement prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

SOURCE La Compagnie Électrique Lion

