Les Autobus Matanais en grève ce lundi 13 mars 2023

MATANE, QC, le 13 mars 2023 /CNW/ - Comme annoncé le 28 février dernier, les membres de l'Association des chauffeurs d'autobus scolaires Matanais Inc. déclenchent la grève générale illimitée en ce lundi 13 mars 2023.

« Ce n'est pas de gaîté de cœur que nous déclenchons une grève, mais l'état de notre négociation ne nous laisse pas d'autres choix. Nous revendiquons le même salaire pour toutes et tous, selon le nombre de circuits que nous effectuons. Nous demandons également une augmentation du nombre de journées de maladies », souligne Maryse Boulay, porte-parole du syndicat.

« Ce matin, le syndicat passe de la parole aux actes. Les salarié-es ont droit à des conditions de travail décentes. Il est clair que le transporteur ne voit pas le caractère essentiel du travail de conductrice et de conducteur de véhicule scolaire. S'il avait conscience du rôle que ses employé-es ont dans la vie des enfants, il aurait négocié depuis longtemps et réglé le renouvellement de la convention collective. La grève générale illimitée est le moyen ultime de se faire entendre quand tout a été tenté et le conseil central soutiendra les grévistes jusqu'à un règlement satisfaisant », déclare Pauline Bélanger, présidente par intérim du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN.

« Lors de leurs récentes négociations avec le gouvernement, les transporteurs scolaires ont reçu des bonifications importantes de l'ordre de 15 à 30 % de leurs contrats, ce qui leur donne une nouvelle capacité de bien payer leurs conductrices et leurs conducteurs. Notre secteur vit toujours avec de graves problèmes d'attraction et de rétention, ce qui menace toujours le service de transport aux élèves que nous offrons tous les jours. Pour nous, il est temps que ça cesse et la seule solution, c'est de verser de bons salaires qui attireront des travailleuses et des travailleurs dans notre secteur », conclut Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

Sans contrat de travail depuis le 30 juin 2022, l'Association des chauffeurs d'autobus scolaires Matanais Inc. regroupe 31 membres affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN représente 8 500 membres, répartis dans plus de 96 syndicats, dans toutes les MRC de la région, de La Pocatière à Les Méchins, tous les secteurs d'activité confondus, privé comme public.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

