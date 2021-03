Les Audacieuses amassent un montant record de 360 000 $ pour Leucan

Une collecte de groupe impressionnante! Pendant cinq semaines, les Audacieuses ont sollicité leur réseau afin d'amasser des dons pour Leucan. Cette collecte impressionnante inclut notamment deux dons majeurs de plus de 40 000 $, remis par deux Audacieuses : Brigitte Jalbert, présidente-directrice générale des Emballages Carrousel Inc. ainsi que Nancy Raymond présidente de Steamatic Canada. Cet engagement de leur part leur permet de joindre le groupe des 40 géants pour Leucan , une campagne de dons majeurs dont l'objectif est de consolider et d'accroître le financement à la recherche clinique et d'augmenter le soutien aux survivants vivant avec des séquelles. Brigitte Jalbert est d'ailleurs la première femme à amasser plus de 100 000 $ dans le cadre du Défi têtes rasées Leucan et fait maintenant partie du top 10 des meilleures collectes effectuées par un participant inscrit au Défi.

Elles ont changé de tête pour changer l'avenir de milliers d'enfants atteints de cancer

Animé par Vanessa Pilon, participante du Défi têtes rasées Leucan en 2016, l'événement de rasage en ligne a permis aux Audacieuses de vivre ce grand moment en simultané, tout en respectant les mesures sanitaires. Grâce aux Audacieuses et à tous celles et ceux qui les ont soutenues, Leucan peut continuer son accompagnement auprès des familles qui reçoivent un diagnostic de cancer et les aider financièrement, en plus d'investir dans la recherche en oncologie pédiatrique.

Les Audacieuses de cette première édition sont :

Pascale Bouchard, directrice générale - Leucan

Marie Brousseau, pharmacienne propriétaire-affiliée à Proxim

Michelle Cialdella, Cheffe de l'exploitation du Groupe Functionalab Division Cliniques et de ses partenaires Dermapure et Project Skin MD

Brigitte Dagnault, vice-présidente adjointe, Marketing Canada - Sun Life

Brigitte Jalbert, présidente-directrice générale - Les Emballages Carrousel Inc.

Alicia Kazobinka, conférencière, activiste et militante pour la communauté trans

Sophie Mongeon, avocate, Desroches Mongeon Avocats et porte-parole, Réseau 1-855-MAITRES.com

Sophie Mottard, MD, FRCSC, Chirurgienne orthopédiste-oncologue, CHU Sainte-Justine, Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Hôpital Santa Cabrini

Safia Nolin, auteure-compositrice-interprète

Nancy Raymond, présidente - Steamatic Canada

À propos du Défi

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d'offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer. C'est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

