DIEPPE, NB, le 29 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, et Yvon Lapierre, maire de la Ville de Dieppe, ont annoncé l'octroi d'un financement pour une infrastructure récréative à Dieppe. L'honorable Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, et l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de la Société de développement régional, étaient également présents. Le ministre LeBlanc en a fait l'annonce au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Le gouvernement du Canada investit plus de 2 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La Ville de Dieppe fournit le reste du financement requis, soit 520 000 $.

Les résidents de Dieppe bénéficieront d'un nouveau terrain de sport synthétique équipé de lumières, de clôtures et d'autres équipements connexes qui permettront de tenir diverses activités. Le nouveau terrain contribuera au développement des athlètes locaux et favorisera un mode de vie actif pour tous les résidents.

Citations

« Les infrastructures de loisirs sont essentielles pour que les membres de nos collectivités puissent rester actives et dynamiques. Le nouveau terrain de sport synthétique à Dieppe contribuera au développement des athlètes locaux et favorisera un mode de vie actif pour tous les résidents. Ce sont des projets comme celui-ci qui rendent nos collectivités plus fortes et plus résilientes. »

L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

« Ce projet est la priorité des résidents de Dieppe depuis un certain temps, et la raison pour laquelle nous sommes heureux de le voir devenir réalité avec l'annonce de financement d'aujourd'hui. La création de collectivités dynamiques est l'une des principales priorités du gouvernement. Alors que notre province se remet sur le plan social et économique à la suite de la pandémie de COVID-19, les collectivités solides seront la fondation de notre prospérité future. »

L'honorable Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale

« Dieppe a connu une croissance phénoménale au cours des dernières années et la demande pour les infrastructures récréatives se fait de plus en plus grande. Nous sommes donc très fiers de pouvoir offrir à nos résidents un tout nouveau terrain synthétique qui leur permettra de pratiquer leurs activités préférées dans un environnement convivial et pendant une saison plus longue. »

Yvon Lapierre, maire de la Ville de Dieppe

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir les projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le but d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 574 millions de dollars dans 330 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 574 millions de dollars dans 330 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Julie Albert, Agente chargée des communications et des relations publiques, Service des Communications, Ville de Dieppe, 506-877-7353, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca