WASHINGTON DC, BRUXELLES Belgique, MONTRÉAL Canada, TOKYO Japon, le 1er juin 2021 /CNW/ - Les associations d'aluminium des États-Unis, de l'Europe, du Canada et du Japon se félicitent de l'engagement des ministres du commerce du G7 envers « … des règles internationales plus strictes, sur les subventions industrielles créant des distorsions sur le marché, et les actions de distorsion des échanges commerciaux des entreprises publiques ».

Dans le communiqué conjoint publié à l'issue de leur réunion du 28 mai 2021, les ministres du commerce du G7 ont reconnu les effets néfastes des pratiques de distorsion du marché sur les citoyens et les entreprises. « Ces pratiques créent des conditions de concurrence déloyales, entravant le développement et l'utilisation de technologies innovantes et compromettant le bon fonctionnement du commerce international. Les subventions industrielles préjudiciables, y compris celles qui conduisent à de graves surcapacités, le manque de transparence concernant le rôle de l'État dans l'économie et le rôle des entreprises d'État dans les subventions inéquitables et le transfert forcé de technologie sont particulièrement préoccupants ».

En saluant l'engagement de renforcer les règles internationales, Tom Dobbins, président et chef de la direction, The Aluminum Association, Gerd Götz, directeur général, European Aluminium, Jean Simard, président et chef de la direction, Association de l'aluminium du Canada et Yoshihisa Tabata, directeur exécutif, Japan Aluminium Association ont déclaré :

« Nous saluons et apprécions certainement le passage du bilatéralisme au multilatéralisme, qui est le seul moyen de résoudre ce problème mondial. À travers nos pays, notre industrie tout entière s'est mobilisée pour s'assurer que nos systèmes de production et de recyclage optimisés, et les plus de 2 millions d'emplois directs et indirects qu'ils soutiennent, ne soient pas victimes des énormes subventions des entreprises publiques qui faussent les marchés tout au long de la chaîne de valeur de l'aluminium. Nous avons également demandé à nos gouvernements de travailler ensemble et de travailler avec nous; ils ont répondu. »

« Nous félicitons les ministres du commerce du G7 d'avoir affronté ce problème de longue date et nous nous associons à eux pour reconnaître les contributions essentielles de l'OCDE à l'amélioration de la transparence des politiques et pratiques étatiques. Nous nous engageons à soutenir leurs efforts continus pour construire des règles commerciales modernes qui s'attaquent aux excès du capitalisme d'État.

« Nos sociétés membres ne cherchent pas à se protéger de la concurrence à l'intérieur ou à l'extérieur de nos pays - nous recherchons des règles du jeu équitables au niveau mondial, avec des marchés libres, équitables et ouverts. Nos travailleurs, nos entreprises, nos clients et tous nos citoyens ne méritent rien de moins. »

À propos The Aluminum Association

The Aluminum Association représente la production d'aluminium et les emplois liés au secteur de l'aluminium aux États-Unis, allant de la production primaire aux produits à valeur ajoutée et au recyclage, en passant par les fournisseurs de l'industrie. L'Association est la voix dominante de l'industrie, représentant des entreprises qui fabriquent 70 % de l'aluminium et des produits d'aluminium expédiés en Amérique du Nord. L'Association développe des normes mondiales, de l'intelligence d'affaires, de la recherche sur le développement durable et de l'expertise industrielle aux sociétés membres, aux décideurs politiques et au grand public. L'industrie de l'aluminium aide les fabricants à produire des produits durables et innovants, notamment des véhicules plus économes en carburant, des emballages recyclables, des bâtiments plus écologiques et des appareils électroniques modernes. Aux États-Unis, l'industrie de l'aluminium génère 172 milliards de dollars d'activité économique et près de 660 000 emplois. Pour plus d'informations, visitez http://www.aluminum.org, ou retrouvez-nous sur Twitter Twitter, LinkedIn, Facebook ou Instagram.

À propos de European Aluminium

European Aluminium, fondée en 1981 et basée à Bruxelles, est la voix de l'industrie de l'aluminium en Europe. Nous nous engageons activement auprès des décideurs et de l'ensemble de la communauté des parties prenantes pour promouvoir les propriétés exceptionnelles de l'aluminium, assurer sa croissance et optimiser la contribution que notre métal peut apporter pour relever les défis de la durabilité en Europe. Par l'expertise environnementale et technique, l'analyse économique et statistique, la recherche scientifique, l'éducation et le partage des meilleures pratiques, les affaires publiques et les activités de communication, European Aluminium promeut l'utilisation de l'aluminium comme matériau à propriétés permanentes qui fait partie de la solution aux enjeux mondiaux, tout en conservant et en améliorant l'image de l'industrie, du matériau et de ses applications auprès de leurs parties prenantes. Nos 80+ membres comprennent les producteurs d'aluminium primaire ; les fabricants en aval d'aluminium extrudé, laminé et moulé ; les producteurs d'aluminium recyclé et les associations nationales d'aluminium représentent plus de 600 usines dans 30 pays européens. Les produits en aluminium sont utilisés dans un large éventail de marchés, y compris l'automobile, le transport, l'ingénierie de haute technologie, le bâtiment, la construction et l'emballage. Pour plus d'informations, visitez www.european-aluminium.eu .

À propos de l'Association de l'aluminium du Canada

L'Association de l'aluminium du Canada (AAC) est un organisme sans but lucratif qui représente trois producteurs d'aluminium de classe mondiale au Canada : Alcoa, Alouette et Rio Tinto qui exploitent neuf usines au Canada, dont huit au Québec, emploient plus de 8 800 travailleurs et génèrent plus de 5,5 milliards de dollars US en livraisons annuelles. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.aluminium.ca ou Twitter @AAC_aluminium.

À propos de Japan Aluminium Association

Japan Aluminium Association (JAA) a été créée en 1947 (les anciens noms étaient la Light Metal Rolling Association et la Light Metal Smelting Association of Japan). Maintenant, environ 140 entreprises se sont jointes à la JAA, leurs domaines d'activités étant divers : laminage, extrusion, fabrication et commerce de l'aluminium. JAA représente l'industrie japonaise de l'aluminium et joue un rôle important dans les relations publiques (incluant les relations gouvernementales), les statistiques et les normes, et soutient les entreprises membres dans divers domaines allant de la recherche-développement, l'énergie et l'environnement, la sécurité et la santé et plusieurs autres. Grâce à ces activités, JAA essaie d'améliorer les valeurs et la durabilité de l'aluminium. Pour plus d'informations, visitez http://www.aluminum.or.jp/english/ .

SOURCE Association de l'aluminium du Canada

Renseignements: Contacts: The Aluminum Association: Matt Meenan, Senior Director of External Affairs, [email protected], T : 703-358-2977; European Aluminium: Kelly Roegies, Manager Communications, [email protected], M : +32 471 80 20 98; Aluminium Association of Canada: Jean Simard, président et chef de la direction, [email protected], M : 514-825-6593; Japan Aluminium Association: Yoshihisa Tabata, directeur exécutif, [email protected], T : 81-3-3538-0221

Liens connexes

https://aluminium.ca/