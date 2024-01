Des artefacts fascinants ont été recueillis et des milliers d'images de haute qualité ont été prises au cours de la période de recherche de douze jours

GATINEAU, QC, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Alors que la saison estivale 2023 arrivait à sa fin, Parcs Canada a terminé ses recherches archéologiques au lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror, au Nunavut.

L’archéologue subaquatique de Parcs Canada Marc-André Bernier fouille un coffre de marin dans les quartiers de l'équipage, sur le pont inférieur du HMS Erebus, le 14 septembre 2023. Il tient en main un sac d’artéfact contenant une fiole médicinale. Crédit : Brett Seymour, Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada)

L'équipe de recherche a effectué soixante-huit plongées au cours d'une période de douze jours pour continuer à enquêter et à documenter l'épave du HMS Erebus. Des artefacts soigneusement extraits ont été récupérés pour aider à rassembler plus d'informations sur l'expédition de Franklin de 1845, y compris la technologie navale, le travail scientifique et la vie à bord du navire.

Les archéologues subaquatiques de Parcs Canada ont trouvé des objets liés à la navigation, à la science et aux loisirs dans la cabine d'un officier que l'on croit être celle du sous-lieutenant Henry Dundas Le Vesconte. Ces articles comprenaient une règle parallèle, un thermomètre intact, une couverture de livre en cuir et une canne à pêche avec un moulinet en laiton.

D'autres articles tels qu'une chaussure en cuir ou un fond de botte, des bocaux de conservation et une bouteille pharmaceutique scellée ont été trouvés dans une zone censée représenter le garde-manger du steward du capitaine. Les fouilles se sont poursuivies dans une cabane que l'on croit être celle du troisième lieutenant James Fairholme, dans laquelle une collection de fossiles non identifiés a été découverte qui complète les découvertes de fossiles similaires de la saison 2022.

L'équipe a commencé à fouiller le coffre d'un marin dans la zone des quartiers de l'équipage, où vivaient la plupart des membres de l'équipage, qui contenait de nombreux artefacts, y compris des pistolets, des articles militaires, des chaussures, des bouteilles médicinales et des pièces de monnaie. Les artéfacts récupérés seront étudiés à Ottawa et feront l'objet d'un traitement de conservation avant que bon nombre d'entre eux ne soient retournés pour être exposés au Nattilik Heritage Centre à Gjoa Haven (Uqsuqtuuq), au Nunavut. Les archéologues ont également capturé des milliers de photos numériques haute résolution qui seront utilisées pour produire des modèles tridimensionnels très précis afin de mieux comprendre comment le site change au fil du temps.

Les activités de recherche sur le site du HMS Erebus ont pris fin le 18 septembre et l'équipe, à bord du navire de recherche David Thompson et du Qiniqtiryuaq (barge de soutien aux fouilles), est retournée à Gjoa Haven le 20 septembre. L'équipe de recherche a ensuite été en mesure de faire une courte visite à l'épave du HMS Terror pour effectuer un enregistrement de télédétection, à l'aide de l'échosondeur multifaisceaux et du profileur sous-fond du navire. Cela comprenait la cartographie sonar de l'épave pour saisir un instantané de son état et l'élargissement de la cartographie d'un couloir d'accès aux navires dans cette baie qui est, pour la plupart, inexplorée.

Parcs Canada a tenu un événement au Nattilik Heritage Centre le 21 septembre pour partager certaines des découvertes de 2023 avec la communauté. Parcs Canada continue de travailler en étroite collaboration avec la Nattilik Heritage Society et son Programme des gardiens des épaves sur diverses initiatives, y compris la surveillance active des sites pendant l'été et la recherche archéologique terrestre en cours avec la Fiducie du patrimoine inuit.

Le lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror est cogéré par Parcs Canada et la Nattilik Heritage Society.

« L'expédition de Franklin demeure l'un des mystères les plus populaires du XIXe siècle. Cependant, grâce au travail important de Parcs Canada et de ses partenaires inuit, des pièces de ce mystérieux casse-tête sont récupérées, ce qui nous permet de mieux comprendre les événements fascinants de cette incroyable expédition. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Après une autre saison fructueuse sur le terrain aux épaves de Franklin, la Nattilik Heritage Society, le Programme des gardiens des épaves et l'équipe de Parcs Canada méritent une grande reconnaissance de la part de la Fiducie du patrimoine inuit. Nous sommes heureux de voir le travail de Louis Kamookak continuer de se développer et le rôle des Inuit dans le projet continuer de croître. »

William Beveridge

Directeur exécutif, Fiducie du patrimoine inuit

« La Kitikmeot Inuit Association est heureuse que l'équipe d'archéologie subaquatique ait connu une saison réussie et sécuritaire au lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror. Avec la signature récente de l'Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit, nous sommes impatients de voir les Inuit et Parcs Canada travailler ensemble pour en apprendre davantage sur les artéfacts et communiquer les histoires qu'ils racontent. »

Robert Greenley

Président, Kitikmeot Inuit Association

« La Nattilik Heritage Society tient à remercier le Programme des gardiens des épaves pour son travail dévoué avec nous, la Fiducie du patrimoine inuit et Parcs Canada. L'été 2023 a été une saison réussie pour le Programme des gardiens des épaves, et nous sommes impatients de travailler en collaboration dans les prochaines phases des sites. »

Peter Akkikungnaq

Vice-président, Nattilik Heritage Society

« Ce fut une autre saison de recherche fructueuse pour l'équipe d'archéologie subaquatique de Parcs Canada. La récupération d'artefacts des épaves et la prise d'images de haute qualité donnent au monde entier un aperçu de ce qu'était la vie des équipages à bord de ces navires au cours de cette expédition. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Parcs Canada est l'un des principaux organismes de gestion des ressources culturelles au Canada et est le responsable du gouvernement du Canada pour les questions et les programmes liés au patrimoine bâti et archéologique.

et est le responsable du gouvernement du pour les questions et les programmes liés au patrimoine bâti et archéologique. En collaboration avec de nombreux groupes autochtones partout au Canada , Parcs Canada et les peuples autochtones sont des partenaires dans la conservation du patrimoine naturel et culturel et le partage des histoires de ces endroits précieux, y compris les épaves du HMS Erebus et du HMS Terror .

, Parcs Canada et les peuples autochtones sont des partenaires dans la conservation du patrimoine naturel et culturel et le partage des histoires de ces endroits précieux, y compris les épaves du HMS et du HMS . La Nattilik Heritage Society administre le Programme des gardiens des épaves et le projet d'agrandissement du Nattilik Heritage Centre pour accueillir une nouvelle exposition en 2025.

Les artéfacts récupérés de l'expédition de Franklin appartiennent en copropriété à Parcs Canada et à la Fiducie du patrimoine inuit.

À la suite du don historique des épaves du HMS Erebus et du HMS Terror au Canada par le Royaume-Uni en 2018, Parcs Canada transférera un échantillon d'artefacts du HMS Erebus au Musée national de la marine royale à compter de 2024. Ces artéfacts , y compris la cloche d'un navire et un canon, ont été conservés par le Royaume-Uni comme échantillon représentatif.

À la suite du don historique des épaves du HMS HMS d'artefacts HMS artéfacts Le 2 mars 2023, le gouvernement du Canada et la Kitikmeot Inuit Association ont signé une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit de 23 millions de dollars pour le lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus -et-du-HMS Terror . L'entente établit un nouveau modèle de relation de coopération et appuie les possibilités de développement économique pour les Inuit de Gjoa Haven et de Cambridge Bay .

et la Kitikmeot Inuit Inuit Épaves-du-HMS -et-du-HMS Inuit Stantec , un chef de file mondial de la conception et de l'ingénierie durables, a récemment fourni des services de modélisation hydrologique et orageuse à Parcs Canada. Cette recherche aidera Parcs Canada à comprendre les menaces liées aux changements climatiques pour les épaves du HMS Erebus et du HMS Terror , ainsi que les mesures d'atténuation qui pourraient être nécessaires.

