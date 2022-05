Les animatrices et animateurs en francisation du Cégep de l'Outaouais choisissent la CSN

MONTRÉAL, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Comme les animatrices et animateurs en francisation du Cégep de Saint-Laurent et du Collège de Bois-de-Boulogne, celles et ceux du Cégep de l'Outaouais ont décidé de se syndiquer en joignant le Syndicat national du personnel de francisation - CSN. Une demande d'accréditation en ce sens vient d'être déposée au Tribunal administratif du travail (TAT).

« Ces animatrices et animateurs font un travail exceptionnel auprès des personnes immigrantes et méritent pleine reconnaissance. C'est précisément pour améliorer leurs conditions de travail et pour profiter des gains négociés avec le gouvernement par notre fédération qu'ils viennent gonfler nos rangs », se réjouit Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) qui constate un effet boule de neige depuis que deux syndicats ont signé leur première convention collective en décembre dernier.

Rappelons qu'au Québec, les conditions de travail des animatrices et animateurs en francisation non syndiqué-es ne sont balisées que par les normes du travail, ce qui est synonyme de précarité. Elles sont trop souvent considérées comme des employées à contrat.

Des gains concrets

En se syndiquant avec la FNEEQ-CSN, ces travailleuses et travailleurs gagnent un meilleur salaire. À titre d'exemple, elles sont intégrées à la structure salariale du secteur public ; elles obtiennent une pleine reconnaissance de leur expérience et sont rémunérées adéquatement pour la préparation des cours, les rencontres d'équipe et le développement d'activités.

De plus, la nouvelle convention collective protège également le droit de propriété intellectuelle du matériel pédagogique qu'elles créent. Elles obtiennent aussi que les heures supplémentaires soient rémunérées adéquatement et que les droits parentaux soient mieux protégés. Enfin, elles ont droit à une paie de vacances bonifiée et à autant de congés sociaux et de congés de maladie payés que ceux accordés aux autres employé-es syndiqué-es des cégeps.

La FNEEQ-CSN souhaite la bienvenue à celles et ceux qui se joignent à elle et invite l'ensemble du personnel qui œuvre en francisation au Québec à faire partie du mouvement.

À propos

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN parle au nom de près de 85 % des profs de cégep et de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises. Elle regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 43 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

