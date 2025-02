L'organisation le désigne comme le plan le plus complet et le plus audacieux depuis des décennies pour revitaliser CBC/Radio-Canada.

OTTAWA, ON, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Les Amis des médias canadiens saluent la ministre du Patrimoine canadien pour son plan, annoncé plus tôt aujourd'hui, visant à transformer CBC/Radio-Canada. Les changements proposés en ce qui concerne le mandat, le financement et la gouvernance s'alignent étroitement sur les appels de l'organisation à renforcer le radiodiffuseur public national.

« Il s'agit du plan de revitalisation de CBC/Radio-Canada le plus complet et le plus audacieux que nous ayons vu depuis des décennies, a déclaré Marla Boltman, directrice générale des Amis des médias canadiens. « Nous remercions la ministre d'avoir entrepris la tâche ardue de mettre CBC/Radio-Canada sur la bonne voie pour fournir aux Canadiens et Canadiennes les services qu'ils et elles méritent pour les générations à venir. »

L'annonce de la ministre fait suite aux attaques économiques non provoquées de Donald Trump, qui ont galvanisé les Canadiens et Canadiennes à défendre leur souveraineté et leur démocratie.

« Plus que jamais, nos citoyens et citoyennes resserrent les rangs autour de nos institutions publiques chéries et attendent de nos politiciens qu'ils fassent de même », a ajouté M. Boltman. « Il est temps que nos dirigeants politiques envoient un message clair qu'ils croient en CBC/Radio-Canada et au rôle essentiel que cette institution occupe dans nos vies. »

Les Amis des médias canadiens sont un mouvement citoyen non partisan qui défend les voix canadiennes au sein de nos médias. De la radiodiffusion publique, à l'information, au divertissement, à la culture et au discours civil en ligne, nous travaillons à protéger et à défendre notre riche souveraineté culturelle ainsi que la démocratie saine qui en découle. Nous sommes une organisation à but non lucratif qui ne reçoit aucun financement gouvernemental ni aucun don de la part de partis politiques ou d'entités réglementées par le CRTC.

