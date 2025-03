L'organisation lance leur campagne pour protéger le radiodiffuseur public national dans la prochaine campagne électorale

TORONTO, le 5 mars 2025 /CNW/ - Les Amis des médias canadiens ont lancé aujourd'hui une campagne nationale pour demander aux Canadiens et Canadiennes de sauver CBC/Radio-Canada lors des prochaines élections fédérales. Dans un jeu de mots avec le mot « financer », la campagne souligne l'importance de soutenir le radiodiffuseur public national du Canada et encourage les gens à voter pour sauver CBC/Radio-Canada.

La campagne en anglais FU** the CBC débutera par des projections sur des bâtiments et des affichages sauvages à Vancouver, à Winnipeg et dans la région du Grand Toronto et de Hamilton (RGTH). Des camions d'affichage publicitaire circuleront à Vancouver, dans la RGTH et à Ottawa. Des publicités numériques, télévisées et radiophoniques seront diffusées dans les deux langues la semaine suivante dans tout le pays.

« Depuis des mois, nous devons endurer les appels cyniques du chef conservateur Pierre Poilievre à couper le financement de notre radiodiffuseur public national, a déclaré Marla Boltman, directrice générale des Amis des médias canadiens. Nous voulons soutenir le financement de CBC/Radio-Canada. Nous avons donc créé une campagne audacieuse qui se moque des publicités politiques et encourage les électeurs à choisir un parti qui défendra CBC/Radio-Canada, plutôt que de couper son financement. »

Cette campagne est lancée dans la foulée des menaces économiques répétées de Donald Trump, qui ont galvanisé les Canadiens et Canadiennes à défendre leur souveraineté et leur démocratie.

« Étant donné les récentes attaques économiques non provoquées de Trump et ses remarques sur le 51e État, les Canadiens et Canadiennes se rallient autour de la feuille d'érable pour protéger notre souveraineté et notre démocratie, a ajouté Mme Boltman. Il est plus important que jamais de nous assurer que CBC/Radio-Canada pourra continuer à nous rassembler en tant que communauté nationale. »

Pour en savoir plus sur la campagne, visitez financerradiocanada.ca ou partagez votre soutien en utilisant le mot-clic #financerradiocanada.

Les Amis des médias canadiens sont un mouvement citoyen non partisan qui défend les voix canadiennes au sein de nos médias. De la radiodiffusion publique, à l'information, au divertissement, à la culture et au discours civil en ligne, nous travaillons à protéger et à défendre notre riche souveraineté culturelle ainsi que la démocratie saine qui en découle. Nous sommes une organisation à but non lucratif qui ne reçoit aucun financement gouvernemental ni aucun don de la part de partis politiques ou d'entités réglementées par le CRTC.

SOURCE Friends of Canadian Media

Pour plus d'informations, veuillez contacter : [email protected]