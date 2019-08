Les améliorations apportées à l'installation de traitement des eaux usées de Wolfville permettront de mieux protéger les résidents et l'environnement

WOLFVILLE, NS, le 6 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans les infrastructures locales d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour que les familles canadiennes aient accès à des services modernes et fiables qui amélioreront leur qualité de vie, protégeront l'environnement et favoriseront la croissance des collectivités.

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, Keith Irving, député de l'Assemblée législative de Kings South, et Jeff Cantwell, maire de Wolfville, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour l'amélioration à l'installation de traitement des eaux usées de Wolfville.

Ce projet comprendra l'amélioration d'équipement et inclura l'installation d'un nouveau système de désinfection aux ultraviolets (UV) pour améliorer les opérations de l'installation. La modernisation du système assurera un environnement plus propre pour les résidents, les visiteurs et la vie aquatique dans le secteur.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,2 million de dollars pour la réalisation de ce projet par l'intermédiaire du volet Infrastructures des collectivités rurales et du Nord, dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit de son côté plus d'un million de dollars pour le projet, et la ville de Wolfville, 818 819 $.

Citations

« L'agrandissement et la modernisation de l'installation de traitement des eaux usées de la ville de Wolfville contribueront à améliorer l'environnement et la vie de ses résidents. Ce projet est un premier pas vers une eau de meilleure qualité et une collectivité plus saine et plus agréable à vivre. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Grâce à des infrastructures appropriées, les collectivités sont en mesure d'accroître leur capacité d'attirer un intérêt et des investissements supplémentaires. Je suis fier que la province de la Nouvelle-Écosse investisse un peu plus d'un million de dollars pour appuyer nos efforts combinés visant à moderniser l'équipement et l'installation de traitement des eaux usées de la ville de Wolfville. »

Keith Irving, député de l'Assemblée législative de Kings South, au nom de Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Nous sommes très heureux d'obtenir ce financement. Notre système actuel de traitement des eaux usées fonctionne presque à la limite de sa capacité, et ce financement nous permettra d'augmenter le volume du bassin de lagunage et d'assurer la croissance globale future de la ville de Wolfville. Le travail que nous devons faire est considérable, mais essentiel, et comprendra l'installation d'un système de traitement des effluents par UV afin de nous assurer que nous continuons à offrir un environnement sécuritaire pour tous. C'est une excellente nouvelle pour la ville! »

Jeff Cantwell, maire de Wolfville

Les faits en bref

Grâce au plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun public, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés rurales et du Nord du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun public, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés rurales et du Nord du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars permettent de soutenir des projets d'infrastructures vertes, dont 5 milliards de dollars qui servent à l'investissement par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, qui est un plan d'action fédéral-provincial de deux ans qui vise à stimuler la croissance économique de la région dans cinq secteurs prioritaires :

la main-d'œuvre qualifiée et l'immigration;



l'innovation;



la croissance propre et les changements climatiques;



le commerce et l'investissement



l'infrastructure.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie en matière de connectivité du Canada , qui permettra de brancher tous les Canadiens à l'Internet haute vitesse, et la première stratégie canadienne de développement économique rural, qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie en matière de connectivité du , qui permettra de brancher tous les Canadiens à l'Internet haute vitesse, et la première stratégie canadienne de développement économique rural, qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique des collectivités rurales mise sur des investissements fédéraux permanents et présente une vision de l'avenir en indiquant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant d'orientation de base pour les travaux futurs.

Les nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle sont au cœur de la Stratégie canadienne de la connectivité. Ils comprennent un financement additionnel pour le programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour les services à large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

Carte du projet du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements du gouvernement fédéral dans l'infrastructure de la Nouvelle-Écosse : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ns-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

La Stratégie de croissance pour l'Atlantique : http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

