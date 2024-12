TORONTO, le 16 déc. 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle élargit sa relation de longue date avec l'aéroport Pearson de Toronto et crée de nouvelles occasions de rejoindre et de soutenir les quelque 50 millions de voyageurs qui transitent chaque année par le plus grand aéroport du Canada.

Qu'il s'agisse de gens qui s'installent au Canada, qui accueillent les membres de leur famille vivant à l'étranger, qui s'envolent pour un voyage d'affaires ou qui prennent les vacances de leur vie, l'aéroport Pearson de Toronto est carrefour où se croisent les ambitions et un partenaire naturel de la Banque CIBC. Notre partenariat élargi comprend :

Une présence accrue : La Banque CIBC installe deux nouveaux centres bancaires agiles là où les voyageurs en ont le plus besoin. Les passagers en partance de l'aérogare 1 auront maintenant accès à des services de change de dernière minute et à d'autres services bancaires à leurs portes d'embarquement, en plus des services existants déjà offerts juste après la sécurité. À l'arrivée, les gens auront désormais droit à un service d'accueil aux nouveaux arrivants, à quelques pas des portes d'arrivée internationales. En rencontrant les nouveaux arrivants dès leur arrivée, la Banque CIBC offre des services bancaires aux particuliers et aux familles, facilitant leur transition pendant une période qui peut être difficile.

Services à valeur ajoutée : La Banque CIBC deviendra le commanditaire de marque du programme Wi-Fi de l'aéroport Pearson de Toronto . Elle offrira aux voyageurs un accès gratuit au Wi-Fi dans l'ensemble de l'aéroport, améliorant ainsi leur expérience de voyage, qu'il s'agisse de s'enregistrer pour un vol, de répondre à des besoins d'affaires ou de communiquer avec leurs amis et leur famille. La Banque CIBC continuera d'être le commanditaire de marque du programme de chariots à bagages bien aimé de la Banque CIBC, et continuera d'offrir des services bancaires numériques, de cartes de crédit et de change.

Visibilité accrue de la marque : Les ponts d'embarquement des passagers de l'aéroport Pearson de Toronto , nouvellement commandités par la Banque CIBC, afficheront le logo de la Banque et la campagne de marketing Moments d'ambition bien en évidence à l'extérieur et à l'intérieur des ponts.

« La Banque CIBC et l'aéroport Pearson de Toronto favorisent l'envol des ambitions depuis plus d'une décennie. Cette nouvelle étape de notre relation offre des expériences encore meilleures et plus de moyens de joindre les clients et les voyageurs, a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales, Banque CIBC. « Ce partenariat renforce notre engagement à l'égard du service à la clientèle tout en offrant un accès précieux aux clients importants, aux secteurs d'activité et à une plus grande visibilité de la marque. »

La Banque CIBC et l'aéroport Pearson de Toronto continueront de travailler ensemble pour veiller à ce que les voyageurs transitant à l'aéroport international Pearson, dont le nombre est en pleine croissance, puissent accéder aux services de la Banque CIBC de façon simple et pratique pendant leur voyage.

« Les passagers de l'aéroport Pearson de Toronto comptent sur les commodités rapides et pratiques que nous offrons à l'aéroport, a déclaré Lauren Yaksich, directrice générale, Développement commercial de l'aéroport Pearson de Toronto. « Qu'il s'agisse d'options bancaires accessibles ou de Wi-Fi, l'aéroport Pearson de Toronto est reconnaissant du partenariat de longue date avec la Banque CIBC et de l'engagement continu de l'entreprise envers ses voyageurs. »

Une fois les mises à niveau terminées, les passagers constateront la présence de la Banque CIBC à l'aéroport Pearson de Toronto :

Cinq centres bancaires

Réseau Wi-Fi commandité par CIBC

Chariots à bagages affichant la marque CIBC, accessibles avant la sécurité

Ponts d'embarquement des passagers affichant la marque CIBC

Plus de 30 devises

Un accès à 35 guichets automatiques bancaires

Spécialiste en services financiers

La Banque CIBC demeure le partenaire financier exclusif de l'aéroport Pearson de Toronto. Les voyageurs peuvent consulter le site https://www.cibc.com/fr/pearson-airport.html pour obtenir de plus amples renseignements sur les services de la Banque CIBC offerts à l'aéroport Pearson.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

