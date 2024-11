Présentation des pizzas Rustica PAN-PIZZA Style Detroit:

Un ajout inédit à notre gamme de pizzas surgelées, prévu pour l'automne 2024 au Canada. Une union de tradition et de passion qui vous séduira à chaque bouchée. Inspirée des racines siciliennes, cette pizza offre des saveurs riches sur une croûte PAN-PIZZA de style Detroit : croustillante et caramélisée sur les bords, mais moelleuse à l'intérieur. Comme touche spéciale, chaque boîte de pizza inclut notre plateau de cuisson signature, parfaite pour partager des moments de convivialité.

Découvrez les saveurs audacieuses des quatre nouvelles pizzas Rustica Pan-Pizza de Style Detroit.

MONTRÉAL, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Nous sommes ravis d'annoncer l'ajout d'un nouveau segment de pizzas surgelées à notre marque Rustica, dédié à apporter le goût authentique des Pan-Pizzas de Style Detroit dans votre foyer. Connue pour sa croûte croustillante et fromagée, ses parts en carrés et ses garnitures généreuses, la pan-pizza de style Detroit est un favori des amateurs, et Rustica est là pour vous offrir cette saveur iconique en quatre délicieuses variétés. Contrairement aux pâtes épaisses et denses des pizzas de style Chicago, les pizzas de style Detroit présentent une pâte légère et aérée, similaire à une focaccia ou une pâte sicilienne. Cela crée un équilibre parfait entre une croûte moelleuse et croustillante, pour une expérience gustative unique et délicieuse.

Assortiment de Pan-Pizza de Style Detroit (Groupe CNW/Rustica Foods)

Nouvelle gamme de pizzas Rustica :

DOUBLE PEPPERONI :

Pour les amoureux du pepperoni, cette pizza est généreusement garnie de couches de pepperoni croustillant et savoureux, complétées par une sauce tomate riche et un mélange parfait de fromages fondants.



4 FROMAGES & AIL :

Un rêve pour les amateurs de fromage, cette pizza offre un mélange de mozzarella, cheddar, asiago et parmesan, le tout surmonté d'une sauce crémeuse à l'ail pour un éclat de saveur supplémentaire.



AMATEURS DE VIANDES :

Chargée de garnitures copieuses, la pizza Amateurs de viandes regorge de pepperoni, saucisse italienne, jambon et bacon, offrant une expérience savoureuse à chaque bouchée.



DELUXE :

La pizza combinée ultime, la Deluxe est garnie de pepperoni, de saucisse italienne, de poivrons verts et rouges, et d'oignons, le tout sur une couche de fromage et de notre sauce tomate riche.

« Nous avons créé ce nouveau segment de pizzas pour offrir une expérience de pizza élevée qui capture l'essence des pan-pizzas de style Detroit, » a déclaré Richard Morgante, PDG de Les aliments Rustica « Chacune de nos nouvelles pizzas Rustica est élaborée avec des ingrédients de haute qualité et un engagement à offrir une expérience gustative unique et satisfaisante qui se démarque dans l'allée des pizzas surgelées. » Les Pan-pizzas de style Detroit de Rustica seront disponibles dans certains supermarchés partout au pays à partir du 29 septembre 2024. Parfaites pour un dîner en famille, une soirée entre amis ou toute occasion où un repas délicieux et facile à préparer est de mise, les pizzas Rustica promettent de ravir tous les amateurs de pizza. Ce segment de pizzas innovant est le complément parfait à notre gamme actuelle de pizzas surgelées comprenant la Croûte Farcie, la Croûte lève-au-four, la pizza style Pizzeria et nos pizzas Individuelles.

Pour plus d'informations sur Rustica et pour savoir où trouver nos nouvelles pan-pizzas de style Detroit, rendez-vous sur www.alimentsrustica.com ou suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn.

Website: www.rusticafoods.com

Instagram: LesAlimentsRustica

LinkedIn: Aliments_Rustica

Facebook: LesAlimentsRustica

TikTok: RusticaPizzaFanClub

À propos de Les aliments Rustica Inc :

Depuis 2000, Rustica est un fabricant canadien de pizzas, spécialisé dans les produits de délicieuses pizzas fraiches et surgelées, engagé à offrir des expériences de pizza innovantes et de haute qualité aux consommateurs. Avec le lancement des pan-pizzas Rustica de style Detroit, nous continuons notre tradition de proposer des options de repas pizza savoureuses et pratiques que les familles peuvent apprécier ensemble.

SOURCE Rustica Foods

Contact médias : Isabella D'Ovidio, Directrice, Ventes et Marketing, Les aliments Rustica Inc., 514-325-9009 poste 115, [email protected]