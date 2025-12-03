Un partenariat pluriannuel lance le programme national « La victoire, mais la protéine avant tout » de Maple Leaf et soutient la prochaine génération d'athlètes canadiens.

MISSISSAUGA, ON, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le Comité olympique canadien (COC) et Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX: MFI) ont annoncé un nouveau partenariat de quatre ans qui désigne les Aliments Maple Leaf comme partenaire officiel des protéines. Ce partenariat aidera à soutenir les athlètes d'Équipe Canada dans leur entraînement, leurs compétitions et la poursuite de leurs rêves olympiques.

« Nous sommes ravis d'accueillir les Aliments Maple Leaf au sein d'Équipe Canada avant les Jeux de Milano Cortina en 2026, déclare Jacqueline Ryan, cheffe de la marque et des activités commerciales du COC et cheffe de la direction de la Fondation olympique canadienne. Ce partenariat repose sur un engagement commun envers nos valeurs olympiques et sur la conviction partagée que le sport peut transformer et inspirer notre nation. Nous sommes reconnaissants envers les Aliments Maple Leaf pour son soutien continu aux athlètes actuels et futurs d'Équipe Canada, et nous savons que ce partenariat aura un impact durable sur le sport au Canada. »

« Les protéines sont à la base des performances quotidiennes, des lunchs à l'école aux moments de gloire sur le podium, affirme Adam Grogan, président et chef de l'exploitation des Aliments Maple Leaf. Les Aliments Maple Leaf est fière d'être le partenaire officiel des protéines de l'Équipe Canada, nourrissant la motivation, la fierté et la performance qui unissent les Canadiens partout dans le monde. Ce partenariat cadre parfaitement avec notre stratégie. Les Aliments Maple Leaf et le COC partagent la conviction que le succès repose sur l'intégrité, la passion et la fierté du travail accompli. »

« La victoire, mais la protéine avant tout »

Les Aliments Maple Leaf lancera en janvier sa nouvelle campagne nationale intitulée « La victoire, mais la protéine avant tout ». Elle souligne l'importance des protéines pour commencer chaque journée et chaque activité, comme le patinage matinal, le vélo pour aller au bureau, la marche pour rentrer de l'école ou l'entraînement en vue de remporter la médaille d'or.

Cette campagne vise à inciter les Canadiens à faire des protéines une priorité dans leur vie quotidienne. Les Aliments Maple Leaf s'est également associée à des athlètes d'Équipe Canada, comme Laurent Dubreuil, Cassie Sharpe, Ivanie Blondin, Maïa Schwinghammer, William Dandjinou, Courtney Serault et Megan Oldham.

Les Aliments Maple Leaf mettra en place des programmes visant à mettre en valeur des marques telles que Maple Leaf®, Maple Leaf Prime®, Natural Selections de Maple Leaf® et Mighty Protein™ de Maple Leaf.

Investir dans la prochaine génération

Au-delà des Jeux, Les Aliments Maple Leaf s'associe à la Fondation olympique canadienne pour soutenir la prochaine génération d'athlètes dans le cadre de la campagne Doublez vos dons. Tout au long des Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, soit jusqu'au 5 mars 2026, Les Aliments Maple Leaf versera une contribution équivalente aux dons individuels jusqu'à concurrence de 30 000 $. Cet engagement contribuera à financer l'encadrement, l'entraînement, la médecine sportive et les compétitions internationales, afin d'éliminer les obstacles et de permettre à davantage de Canadiens de monter sur le podium.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf (TSX : MFI) est un chef de file des produits de consommation courante qui se spécialise dans le secteur des protéines. Son siège social est situé à Mississauga, en Ontario. Elle est fière de produire des aliments délicieux, fabriqués de façon responsable, sous des marques de premier plan comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections de Maple Leaf®, Mighty Protein™ de Maple Leaf, Musafir™, Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.®, LightLife® et Field Roast®. Déterminée à rehausser le mérite des aliments et à offrir des protéines de source durable, les Aliments Maple Leaf assure une valeur partagée à toutes ses parties prenantes par son leadership en matière de salubrité et de durabilité, le développement de ses marques bien-aimées, la recherche de l'excellence dans ses activités, la mise en valeur de talents prodigieux et son rayonnement accru sur le plan géographique et de l'innovation.

À propos du Comité olympique canadien

Le Comité olympique canadien estime que le sport a le pouvoir de transformer le Canada. Équipe Canada 2035 est son engagement envers un sport sécuritaire, inclusif et sans obstacle afin que davantage de jeunes puissent pratiquer et continuer à pratiquer un sport. Pour y parvenir, le Comité met sans relâche l'accent sur le jeu, le podium, et la planète, afin que la prochaine génération d'athlètes canadiens puisse réaliser ses rêves olympiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur olympic.ca.

SOURCE Maple Leaf Foods Inc.

Personne-ressource (médias) : Peter Saltsman, Gestionnaire principal des relations publiques, COC, Tél. : 647 382-6986, Courriel : [email protected], [email protected]