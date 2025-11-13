Selon le rapport sur les tendances 2025 publié par Nourish Food Marketing, plus de 70 % des Canadiens cherchent à augmenter leur apport en protéines*. Les bâtonnets de poulet Mighty Protein sont faits d'ingrédients simples, dont du poulet maigre et riche en protéines, et offrent 12 g de protéines complètes, sans sucre ni agents de remplissage, et seulement 110 calories par bâtonnet.

Déjà chef de file en protéines, Les Aliments Maple Leaf lance les bâtonnets de poulet Mighty Protein de Maple Leaf pour élargir l'offre de collations protéinées de l'entreprise afin de répondre à la demande des consommateurs pour des protéines de qualité, pratiques et quotidiennes.

« Les Canadiens demandent des protéines qu'ils peuvent emporter partout : des options propres, savoureuses et véritablement satisfaisantes, a déclaré D'Arcy Finley, vice-président, Marque et marketing, Aliments Maple Leaf. Avec 12 g de protéines complètes par bâtonnet, aucun sucre, aucun agent de remplissage et des saveurs appétissantes, Mighty Protein met des protéines complètes dans votre poche. C'est le carburant idéal pour la patinoire, le trajet du matin et du soir, l'après-séance d'entraînement ou le petit creux de l'après-midi, le tout sans compromis sur les ingrédients naturels ou la saveur irrésistible. »

Les bâtonnets Mighty Protein sont des collations sans gluten et compatibles avec le régime cétogène, qui ne nécessitent aucune réfrigération, ce qui en fait la source d'énergie parfaite pour emporter partout. Ils sont offerts en trois saveurs : Original, Buffalo et Barbecue.

L'énergie du quotidien, rehaussée

Conçu pour répondre aux besoins modernes en matière de bien-être, sans compromis sur le goût ni sur les ingrédients, chaque bâtonnet Mighty Protein renferme 12 g de protéines complètes et des ingrédients simples.

Les protéines contribuent au développement des muscles et à la formation des anticorps. Les protéines animales, comme celles des bâtonnets de poulet Mighty Protein, sont des protéines complètes qui fournissent les neuf acides aminés essentiels dont le corps a besoin pour fonctionner**. Augmenter son apport en protéines peut aussi contribuer à améliorer la vivacité d'esprit, à prolonger la sensation de satiété et à maintenir l'énergie tout au long de la journée**.

En vente chez les détaillants partout au Canada

Les bâtonnets de poulet Mighty Protein sont maintenant en vente dans les magasins d'alimentation partout au Canada, en format individuel de 32 g ou en emballage multiple de huit.

Pour en savoir plus sur les bâtonnets de poulet Mighty Protein, visitez le site : mightyprotein.com. Suivez Mighty Protein sur Instagram @mightyproteincanada et TikTok @mightyprotein

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI), une entreprise axée sur les protéines, est un chef de file du secteur des produits de consommation emballés dont le siège social se trouve à Mississauga en Ontario. Elle produit fièrement des aliments délicieux et préparés de manière responsable sous des marques phares telles que Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, MusafirMC, Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.®, LightLife® et Field Roast®. S'étant engagée à rehausser le mérite des aliments et à offrir aux clients des produits protéinés avec détermination, les Aliments Maple Leaf offre une valeur partagée à tous ses intervenants en montrant l'exemple en matière de sécurité, de salubrité et de durabilité, en élaborant des marques aimées, en exploitant avec excellence, en mettant en valeur des talents prodigieux et en élargissant son rayonnement au moyen d'innovation et de portée géographique.

