MISSISSAUGA, ON, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX: MFI) a organisé le 15e Symposium annuel sur la salubrité des aliments à Mississauga, en Ontario, le 21 octobre 2025. L'événement, intitulé « How many more wake up calls? Confronting the Listeria threat - reclaiming control before the next crisis » (Combien d'autres sonnettes d'alarme? Faire face à la menace de la Listeria et reprendre le contrôle avant la prochaine crise), a réuni des centaines de professionnels de la salubrité alimentaire pour discuter et s'engager sur l'harmonisation et l'intersection de la culture et des pratiques exemplaires afin de maîtriser la Listeria et les maladies d'origine alimentaire.

« La salubrité alimentaire fait partie de l'ADN des Aliments Maple Leaf. Qu'il s'agisse de concevoir des usines ou de s'assurer que nous nous souvenons et reconnaissons tous les pertes terribles qui peuvent être subies lors d'une crise liée à la salubrité des aliments, nous cherchons constamment des innovations et de nouvelles façons d'assurer la sécurité de notre personnel et de nos clients », a déclaré Randy Huffman, chef de la salubrité des aliments et de la durabilité, Les Aliments Maple Leaf. « Le Symposium sur la salubrité des aliments est une excellente occasion pour les Aliments Maple Leaf de réunir les chefs de file du secteur afin de cerner les tendances, de partager les pratiques exemplaires et de s'inspirer mutuellement pour donner le meilleur de nous-mêmes tous les jours. »

Le 15e Symposium annuel sur la salubrité alimentaire a attiré les participants avec des allocutions des Aliments Maple Leaf qui ont souligné l'importance d'un engagement solide de la direction sur les stratégies de salubrité alimentaire. Des dirigeants de l'ensemble du secteur des aliments emballés et transformés ont parlé des moments où ils ont compris que la salubrité alimentaire devait être un mode de pensée et d'action systémique afin d'obtenir des résultats de plus en plus satisfaisants.

Nicole Johnson-Hoffman, directrice de l'exploitation de l'Institut de la viande, a animé un panel de dirigeants du secteur composé de Jim Snee, président du Conseil, président et chef de la direction retraité de Hormel Foods, David Van Eekeren, président et chef de la direction de Land O'Frost, et Dennis Vignieri, président et chef de la direction de Birchwood Foods.

Le groupe a discuté de l'importance de l'implication des hauts dirigeants dans l'équipe de salubrité alimentaire et Mme Johnson-Hoffman a souligné l'importance de faire confiance à ses experts sans perdre de vue la nécessité d'user de vigilance. « Bien sûr, vous devez faire confiance à vos experts. Mais en matière de salubrité alimentaire, la confiance a ses limites. Quelle est la règle? Faites confiance, mais vérifiez. Vous devez sonder. Vous devez obtenir un deuxième avis. Il faut trouver les autres ressources qui nous mènent là où nous n'avions pas regardé », a déclaré Mme Johnson-Hoffman.

De plus, Lone Jespersen, directrice et fondatrice de Cultivate SA, a expliqué que les systèmes et la culture devaient aller de pair pour renforcer les mécanismes de salubrité alimentaire et œuvrer à l'éradication des agents pathogènes. Mme Jespersen a demandé aux participants combien d'entre eux travaillaient avec les ressources humaines pour s'assurer que la structure organisationnelle correspond aux impératifs de salubrité alimentaire. Selon elle, l'implication des dirigeants améliore les performances.

« Les maladies d'origine alimentaire sont en recrudescence et ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers et d'espérer. Les équipes de fabrication et de salubrité alimentaire des Aliments Maple Leaf méritent d'être félicitées pour l'organisation de ce Symposium annuel. Une telle collaboration au sein du secteur montre aux consommateurs que leur confiance envers la qualité et la salubrité de nos produits est bien justifiée », a déclaré Adam Grogan, président et chef de l'exploitation des Aliments Maple Leaf.

Pour en savoir plus sur la salubrité alimentaire chez les Aliments Maple Leaf, visitez :

https://www.mapleleaffoods.com/fr/nos-engagements/aliments-salubres/

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf (TSX : MFI) est un chef de file des produits de consommation courante qui se spécialise dans le secteur des protéines. Son siège social est situé à Mississauga, en Ontario. Elle est fière de produire des aliments délicieux, fabriqués de façon responsable, sous des marques de premier plan comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections de Maple Leaf®, Musafir™, Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.®, LightLife® et Field Roast®. Déterminée à rehausser le mérite des aliments et à offrir des protéines de source durable, les Aliments Maple Leaf assure une valeur partagée à toutes ses parties prenantes par son leadership en matière de salubrité et de durabilité, le développement de ses marques bien-aimées, la recherche de l'excellence dans ses activités, la mise en valeur de talents prodigieux et son rayonnement accru sur le plan géographique et de l'innovation.

