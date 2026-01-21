TSX : MFI

MISSISSAUGA, ON, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf » ou « la société ») (TSX : MFI) communiquera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2025 le 5 mars 2026 à 6 h (HE). Cette publication sera suivie d'une conférence téléphonique et d'une webdiffusion à 8 h (HE).

Quoi : Conférence téléphonique sur les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2025 des Aliments Maple Leaf Qui : Curtis Frank, président et chef de la direction

David Smales, chef des finances Quand : 5 mars 2026, 8 h (HE) Détails relatifs à la conférence

téléphonique : Pour vous inscrire à la webdiffusion, cliquez ici.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez composer le 416 945-7677 ou le 1 888 699-1199. Les personnes qui composent le numéro doivent demander à participer à la conférence téléphonique des Aliments Maple Leaf. Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à https://emportal.ink/4ks1Ir4 pour recevoir un appel automatisé instantané. Les personnes qui ne peuvent participer à la conférence à l'heure prévue pourront écouter un enregistrement qui sera disponible une heure après l'événement au 1 289 819-1450 ou au 1 888 660-6345, code d'accès : 76986 #.

Dans les 48 heures suivant l'événement, vous pourrez accéder à l'enregistrement de la webémission qui sera archivé sur le site Web de la société à l'adresse www.mapleleaffoods.com/fr/investisseurs/.

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf (TSX : MFI), une entreprise axée sur les protéines, est un chef de file du secteur des produits de consommation emballés dont le siège social se trouve à Mississauga, Ontario. Elle produit fièrement des aliments délicieux et fabriqués de manière responsable sous des marques phares telles que Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Maple Leaf Mighty ProteinTM, MusafirTM, Schneiders®, Mina®, Halal, Greenfield Natural Meat Co.®, LightLife® et Field RoastTM. S'étant engagée à rehausser le mérite des aliments et à offrir aux clients des produits protéinés avec détermination, les Aliments Maple Leaf offre une valeur partagée à tous ses intervenants en montrant l'exemple en matière de sécurité, de salubrité et de durabilité, en élaborant des marques aimées, en exploitant avec excellence, en mettant en valeur des talents prodigieux et en élargissant son rayonnement au moyen d'innovation et de portée géographique.

