TSX : MFI

MISSISSAUGA, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf » ou la « société ») (TSX: MFI) publiera ses résultats financiers du troisième trimestre 2025 le 5 novembre 2025, à 6h00, heure de l'Est. La publication sera suivie d'une téléconférence et d'une webdiffusion à 8h00, heure de l'Est.

Objet : Téléconférence du T3 2025 des Aliments Maple Leaf Participants : Curtis Frank, président et chef de la direction

David Smales, directeur financier Date : 5 novembre 2025 à 8h00, heure de l'Est Infos : Veuillez cliquer ici pour vous inscrire à la webdiffusion

Pour suivre la téléconférence, veuillez composer le 416-945-7677 ou le 1-888-699-1199. Tous les participants téléphoniques doivent demander à rejoindre la téléconférence des Aliments Maple Leaf. Pour participer à la téléconférence sans l'aide de l'opérateur, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone via ce lien https://emportal.ink/3JTCdS8 pour recevoir un rappel automatique instantané. Pour les personnes qui ne pourront pas participer à l'heure prévue, l'enregistrement sera disponible une heure après l'événement au 1-289-819-1450 ou au 1-888-660-6345, code d'accès : 37982 #.

Dans les 48 heures suivant l'événement, l'enregistrement de la webdiffusion sera archivé et disponible sur le site web de la société à l'adresse https://www.mapleleaffoods.com/fr/investisseurs/.

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf est une société de protéines de premier plan qui produit de manière responsable des produits alimentaires vendus sous des marques incontournables, notamment Maple Leaf®, Maple Leaf Prime®, Maple Leaf Natural Selections®, Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.®, LightLife® et Field Roast™. La société emploie environ 13 500 personnes et opère principalement au Canada, aux États-Unis et en Asie. La société a son siège social à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (MFI).

