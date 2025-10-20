Combinant différentes cultures, les produits Musafir présentent des épices, des saveurs et des ingrédients authentiques de l'Asie du Sud dans des formats prêts en quelques minutes. Fièrement fabriquée au Canada, la gamme Musafir contient diverses sources de protéines, dont le fromage paneer, les œufs, les pois chiches et le poulet.

« Musafir est pensée pour explorer le lien entre la nourriture et la culture, la mémoire ou encore de nouvelles expériences, affirme Jitendra Sagili, directeur de la recherche et du développement et responsable de la technologie alimentaire pour les Aliments Maple Leaf. Nous sommes heureux de lancer une marque qui répond à un appétit croissant pour des saveurs audacieuses en maintenant la qualité, l'innovation et le côté pratique prisés par les consommateurs. Qu'elle évoque des goûts nostalgiques ou de nouvelles saveurs du monde, la gamme Musafir allie de riches traditions dans des formats familiers faciles à préparer. »

L'évolution du goût des Canadiens

L'évolution de la population du Canada facilite la rencontre de nouvelles cuisines et saveurs. Les personnes originaires de l'Asie du Sud sont la minorité visible la plus nombreuse au pays et en plus forte progression*, et les Canadiens de deuxième génération doivent concilier leur héritage culturel aux exigences de la vie moderne, ce qui crée une demande pour des aliments pratiques aux saveurs audacieuses.

Les produits Musafir mettent en valeur deux ingrédients incontournables de la cuisine sud-asiatique. Le premier est le paneer, un fromage frais non affiné qui ne fond pas. Présent dans diverses cuisines d'Asie du Sud, il a un goût doux et polyvalent, parfait pour des mets végétariens riches en protéines. Le deuxième ingrédient est le masala, un mot qui signifie « mélange d'épices » en hindi. Le masala est un mélange complexe d'épices qui rehausse presque tous les plats d'Asie du Sud. Chaque produit Musafir utilise un masala unique composé de vraies épices pour un résultat complexe, aromatique et réconfortant.

Musafir signifie « voyageur » dans diverses langues (hindi, ourdou, bengali, persan et arabe) et symbolise à la fois l'héritage et la découverte. La gamme Musafir propose des produits uniques et riches en saveurs.

Les burgers et croquettes de paneer sont des plats végétariens combinant à la perfection le paneer, la pomme de terre, l'oignon et le poivron rouge agrémentés de persil et d'épices masala authentiques, dans une panure croustillante. Ils cuisent en 12 à 15 minutes dans une friteuse à air et contiennent de 9 à 10 grammes de protéines par portion.

sont des plats végétariens combinant à la perfection le paneer, la pomme de terre, l'oignon et le poivron rouge agrémentés de persil et d'épices masala authentiques, dans une panure croustillante. Ils cuisent en 12 à 15 minutes dans une friteuse à air et contiennent de 9 à 10 grammes de protéines par portion. Les bouchées de paneer au masala sont un plat végétarien composé de paneer, de poivron rouge, d'oignon et d'épices masala authentiques mélangés avec de la farine de pois chiches. Contenant 12 grammes de protéines par portion, les bouchées sont prêtes en deux minutes au micro-ondes ou en 12 minutes dans une friteuse à air.

sont un plat végétarien composé de paneer, de poivron rouge, d'oignon et d'épices masala authentiques mélangés avec de la farine de pois chiches. Contenant 12 grammes de protéines par portion, les bouchées sont prêtes en deux minutes au micro-ondes ou en 12 minutes dans une friteuse à air. Le paneer popcorn est offert chez Costco. Ces bouchées se composent de paneer riche en protéines mélangé avec des pommes de terre, des oignons, des poivrons rouges, du persil et des épices masala.

est offert chez Costco. Ces bouchées se composent de paneer riche en protéines mélangé avec des pommes de terre, des oignons, des poivrons rouges, du persil et des épices masala. Les bouchées d'omelette au masala sont un délicieux mélange d'œufs, de poivrons rouges, d'oignons et d'épices masala authentiques contenant 11 grammes de protéines par portion. Elles sont prêtes en 90 secondes au micro-ondes ou en 10 minutes dans une friteuse à air.

sont un délicieux mélange d'œufs, de poivrons rouges, d'oignons et d'épices masala authentiques contenant 11 grammes de protéines par portion. Elles sont prêtes en 90 secondes au micro-ondes ou en 10 minutes dans une friteuse à air. Les bouchées au poulet au beurre sont un savoureux mélange de tendres morceaux de poulet halal enrobés d'une croûte dorée et feuilletée avec une sauce au poulet au beurre riche et onctueuse. Contenant 10 grammes de protéines par portion, elles sont prêtes en 90 secondes au micro-ondes ou en 10 minutes à la friteuse à air.

Retrouvez la gamme Musafir au rayon des produits surgelés des principales chaînes de supermarchés du pays.

https://musafirfoods.com/fr

* Statistique Canada, Recensement de la population de 2024

