MISSISSAUGA, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX: MFI) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait terminé la scission de son exploitation de porc qui devient Canada Packers Inc. (« Canada Packers »). Les actions ordinaires de Canada Packers (« actions ordinaires de Canada Packers ») commenceront à être cotées à la Bourse de Toronto le 2 octobre 2025 sous le symbole « CPKR ».

« Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf a franchi une autre étape audacieuse dans notre parcours en tant qu'entreprise de produits de consommation emballés ciblée en achevant la scission de notre exploitation de porc. Inspirés par notre engagement à offrir des protéines avec détermination, nous sommes plus que jamais prêts à répondre à la demande mondiale croissante en matière de protéines produites de façon durable, déclare Curtis Frank, président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf. En tirant parti de la force de nos marques phares, nos pratiques de pointe en matière de durabilité et notre incroyable capacité d'innovation, nous nous concentrons intensément sur la satisfaction des besoins de nos clients, le bonheur de nos consommateurs et l'offre de valeur à tous nos intervenants. »

« Nous entamons aujourd'hui un nouveau chapitre pour Canada Packers, alors que nous nous lançons comme société ouverte indépendante, affirme Dennis Organ, président et chef de la direction de Canada Packers. Nous sommes fiers de concrétiser notre tradition d'offrir du porc de première qualité produit de manière responsable à nos clients dans le monde entier et nous sommes enchantés à la perspective d'ouvrir de nouvelles possibilités de croissance, d'innovation et de création de valeur pour nos actionnaires, nos partenaires et nos collectivités. Notre engagement à l'égard de la durabilité, l'excellence opérationnelle et la croissance disciplinée établira la norme pour notre secteur - et nous ne faisons que commencer. »



« Il s'agit d'un moment passionnant et historique pour le milieu des affaires canadien et notre industrie, explique Michael McCain, président-directeur du conseil d'administration chez les Aliments Maple Leaf et Canada Packers. Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf et Canada Packers vont de l'avant en tant qu'entreprises indépendantes, chacune dotée d'un profil d'investissement clair et d'équipes passionnées, extrêmement expérimentées et profondément ancrées dans des cultures fondées sur des valeurs et entièrement prêtes à offrir une valeur significative à long terme pour tous les intervenants. La famille McCain et McCain Capital Inc. sont entièrement engagés dans l'avenir des deux entreprises et extrêmement fiers de l'engagement axé sur les objectifs de durabilité incarné par chacune des entreprises. »

Dans le cadre de la scission, les Aliments Maple Leaf conserve une participation de 16 % chez Canada Packers et les deux entreprises ont conclu un accord d'approvisionnement à durée indéterminée en vertu duquel les Aliments Maple Leaf deviendra un client principal de Canada Packers et Canada Packers sera un fournisseur de porc des Aliments Maple Leaf pour ses activités de viandes préparées.

Compte tenu de la grève actuelle des employés de Postes Canada (la « grève ») et des perturbations qui en résultent pour les services postaux, l'envoi des relevés du système d'inscription directe aux détenteurs d'actions ordinaires de Canada Packers pourrait être retardé jusqu'à la fin de la grève et la reprise des services postaux normaux.

Vous pourrez trouver de plus amples renseignements sur les Aliments Maple Leaf et sa famille de marques de confiance en tête de sa catégorie sur le site : www.mapleleaffoods.com/fr/marques.

Vous pourrez trouver de plus amples renseignements sur le chef de file incontesté en porc de première qualité sur le site : www.CanadaPackers.com.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf (TSX : MFI), une entreprise axée sur les protéines, est un chef de file du secteur des produits de consommation emballés dont le siège social se trouve à Mississauga, Ontario. Elle produit fièrement des aliments délicieux et fabriqués de manière responsable sous des marques phares telles que Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.®, LightLife® et Field Roast®. S'étant engagée à rehausser le mérite des aliments et à offrir aux clients des produits protéinés avec détermination, les Aliments Maple Leaf offre une valeur partagée à tous ses intervenants en montrant l'exemple en matière de sécurité, de salubrité et de durabilité, en élaborant des marques aimées, en exploitant avec excellence, en mettant en valeur des talents prodigieux et en élargissant son rayonnement au moyen d'innovation et de portée géographique.

À propos de Canada Packers

Canada Packers (TSX : CPKR), l'un des plus importants producteurs nord-américains de porc élevé sans antibiotiques (ÉSA), s'engage à sa vision d'être la norme mondiale en matière de porc durable. Basée à Mississauga, en Ontario, Canada Packers offre un mélange haut de gamme de produits à une diversité de clients en Amérique du Nord et à travers le monde par l'intermédiaire de bureaux de représentation au Mexique, en Chine, en Corée du Sud, au Japon et aux Philippines. L'exploitation intégrée de l'entreprise comprend l'élevage de porcs, la transformation et l'innovation à valeur ajoutée. Élevés avec fierté; produits de manière responsable.

Système d'alerte et de divulgation

Avant la scission, Les Aliments Maple Leaf ne détenait aucune action ordinaire de Canada Packers. Dans le cadre de la scission, Les Aliments Maple Leaf a acquis 4 758 059 actions ordinaires de Canada Packers, représentant 16 % des actions ordinaires émises et en circulation de Canada Packers (sur une base non diluée). Les Aliments Maple Leaf n'a actuellement aucune intention d'acquérir ou de céder des titres de Canada Packers.

Les Aliments Maple Leaf est constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Le siège social des Aliments Maple Leaf est situé au 6897, chemin Financial, Mississauga, Ontario, L5N 0A8. Canada Packers est constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Le siège social de Canada Packers est situé au bureau 201, 6985, chemin Financial, Mississauga, Ontario, L5N 0A1.

Une copie du rapport d'alerte déposé par les Aliments Maple Leaf sera disponible sous le profil des Aliments Maple Leaf sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca ou en communiquant avec l'entreprise à l'adresse de Contact investisseur : [email protected].

Énoncés prospectifs

Le présent document et les communications publiques, orales ou écrites de la société contiennent souvent des « énoncés prospectifs », selon la définition qu'en donne la loi applicable sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles, les estimations, les projections, les croyances, les jugements et les hypothèses fondés sur l'information disponible au moment où l'énoncé prospectif a été formulé et faits à la lumière de l'expérience de la société et de sa perception des tendances historiques. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés sur les objectifs ainsi que des énoncés liés aux répercussions, avantages, risques, rendements, occasions, structure, approbations, ainsi qu'à la proposition de valeur et au modèle d'entreprise associés à la scission et l'ensemble des plans, actions et stratégies des Aliments Maple Leaf et de Canada Packers. Les énoncés prospectifs sont habituellement définis par des mots comme « anticiper », « poursuivre », « estimer », « s'attendre », « peut », « fera », « projeter », « devrait », « pourrait », « voudrait », « croire », « planifier », « avoir l'intention de », « concevoir », « cibler », « entreprendre », « voir », « indiquer », « maintenir », « explorer », « entraîner », « échéancier », « objectif », « stratégie », « probable », « potentiel », « perspectives », « viser », « proposer », « but », et des expressions similaires suggérant des événements futurs ou un rendement futur. Ces énoncés ne constituent pas des garanties au sujet du rendement futur et concernent des hypothèses, des risques et des incertitudes difficiles à prévoir.

L'information prospective spécifique contenue dans le présent document peut comprendre, sans s'y limiter, des énoncés concernant les avantages de la scission, ainsi que les marchés commerciaux qui devraient se développer en lien avec la scission, y compris le calendrier et les modalités. Ces énoncés sont fondés sur et ont été développés au moyen d'un certain nombre d'hypothèses, y compris, sans s'y limiter, les attentes et les hypothèses concernant les retombées bénéfiques de la scission. Les lecteurs sont prévenus que ces hypothèses pourraient se révéler erronées en tout ou en partie. Les résultats réels de la société peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans tout énoncé prospectif.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats exprimés, implicites ou projetés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, entre autres, les risques associés aux éléments suivants : que les avantages de la scission ne se concrétisent pas comme prévu; et d'autres facteurs décrits dans la rubrique intitulée « Facteurs de risque » dans la circulaire d'information de la direction des Aliments Maple Leaf en date du 1er mai 2025 et dans le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, lesquels sont accessibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. La société tient à rappeler au lecteur que la liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document n'ont valeur qu'à la date des présentes. À moins que la loi ne l'impose, la société ne prend aucun engagement de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, de faits nouveaux ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

Contact investisseurs : [email protected], [email protected]; Info-médias : [email protected], [email protected]