Dynamisme provenant des solides réalisations, du leadership de la marque et de placements stratégiques positionne la Société pour une croissance soutenue et la création de valeur

MISSISSAUGA, ON, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf » ou la « Société ») (TSX: MFI) a annoncé aujourd'hui ses prévisions financières pour 2026, reflétant son dynamisme opérationnel soutenu, une gestion rigoureuse du capital et une orientation stratégique en tant que chef de file du secteur des produits de consommation emballés protéinés, guidé par sa raison d'être et axé sur la marque.

Faits saillants sur les prévisions stratégiques et opérationnelles

La Société annonce les prévisions suivantes pour l'exercice 2026 :

Croissance des revenus : Une hausse des revenus dans la moyenne de la fourchette à un chiffre comparativement à 2025, soutenue par la réalisation de stratégies de croissance éprouvées, notamment en misant sur le leadership dans le domaine des viandes issues de pratiques durables, en investissant dans notre portefeuille de marques grand public de premier plan, en accélérant les innovations ayant le plus d'incidence, en élargissant la portée au sein du marché américain et en intégrant davantage les stratégies relatives aux clients avec la demande solide et croissante des consommateurs pour les protéines.

Une hausse des revenus dans la moyenne de la fourchette à un chiffre comparativement à 2025, soutenue par la réalisation de stratégies de croissance éprouvées, notamment en misant sur le leadership dans le domaine des viandes issues de pratiques durables, en investissant dans notre portefeuille de marques grand public de premier plan, en accélérant les innovations ayant le plus d'incidence, en élargissant la portée au sein du marché américain et en intégrant davantage les stratégies relatives aux clients avec la demande solide et croissante des consommateurs pour les protéines. BAIIA ajusté 1 : Environ 520 à 540 millions de dollars, reposant sur une croissance des revenus et une amélioration de la marge découlant de la discipline opérationnelle ainsi que des avantages de l'initiative Alimentons la croissance de la Société.

Environ 520 à 540 millions de dollars, reposant sur une croissance des revenus et une amélioration de la marge découlant de la discipline opérationnelle ainsi que des avantages de l'initiative Alimentons la croissance de la Société. Bilan de première qualité : Maintien d'un bilan de première qualité grâce à un ratio dette nette/BAIIA ajusté 1 inférieur à 3,0x, soutenu par des flux de trésorerie solides et une répartition prudente du capital.

Maintien d'un bilan de première qualité grâce à un ratio dette nette/BAIIA ajusté inférieur à 3,0x, soutenu par des flux de trésorerie solides et une répartition prudente du capital. Investissements en capital rigoureux : Environ 160 à 180 millions de dollars de dépenses, axées sur l'amélioration de l'entretien et de la productivité, stimulant l'efficacité et la croissance future, grâce à la technologie et à l'automatisation.

Environ 160 à 180 millions de dollars de dépenses, axées sur l'amélioration de l'entretien et de la productivité, stimulant l'efficacité et la croissance future, grâce à la technologie et à l'automatisation. Croissance du dividende : Une hausse d'environ 10 % du dividende trimestriel, soit de 0,19 $ à 0,21 $ par action, soulignant l'engagement des Aliments Maple Leaf à procurer un rendement aux actionnaires.

« Nos perspectives pour 2026 profitent du dynamisme et de la vigueur opérationnelle que nous avons bâtis grâce à la réalisation constante de notre plan stratégique et à la résilience de nos marques de premier plan », a déclaré Curtis Frank, président et chef de la direction. « Après une année de transformation sur le plan des résultats financiers, nous augmentons notre dividende annuel de 10 %, ce qui constitue notre onzième augmentation annuelle consécutive. Cette augmentation est le reflet de notre confiance en notre capacité à faire croître notre entreprise, à élargir les marges et à générer des flux de trésorerie solides tout en continuant à créer une valeur significative pour les actionnaires. En ce qui concerne l'avenir, notre approche disciplinée envers la stratégie opérationnelle et la répartition du capital nous permet de réaliser une croissance interne soutenue, de réinvestir dans notre entreprise et de saisir des occasions stratégiques tout en poursuivant notre vision d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur la planète. »

Engagement envers le rendement pour les actionnaires

Après avoir versé le dividende spécial en 2025, le conseil a approuvé une hausse d'environ 10 % du dividende trimestriel pour 2026, soit de 0,19 $ à 0,21 $ par action, ou 0,84 $ par action sur une base annualisée, soulignant l'approche équilibrée des Aliments Maple Leaf envers la répartition du capital et l'engagement de longue date envers le rendement aux actionnaires. Le dividende du premier trimestre de 0,21 $ par action ordinaire sera payable le 31 mars 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 9 mars 2026. Sauf indication contraire de la Société au plus tard à la date de versement du dividende, le dividende sera réputé être un dividende déterminé aux fins de l'application du « système de crédit d'impôt bonifié pour dividendes ».

Le régime de réinvestissement des dividendes (RRD) de la Société permet aux actionnaires admissibles de réinvestir leurs dividendes en espèces dans des actions ordinaires supplémentaires de la Société. En ce qui concerne les actionnaires qui souhaitent réinvestir leurs dividendes dans le cadre du RRD, les Aliments Maple Leaf a l'intention d'émettre de nouvelles actions ordinaires à un prix égal à 100 % du prix de clôture moyen pondéré des actions pour les cinq jours de bourse précédant la date de versement du dividende. De plus amples renseignements sur le RRD, notamment sur la façon de s'inscrire au programme, peuvent être consultés au https://www.mapleleaffoods.com/.

Les Aliments Maple Leaf a une longue tradition de redistribution du capital aux actionnaires, avec notamment 11 années consécutives d'augmentation du dividende annuel et un programme d'OPRCNA actif. Depuis 2022, la Société a retourné aux actionnaires environ 600 millions de dollars sous forme de dividendes et de rachats d'actions, et elle est engagée à maintenir un levier se situant à l'intérieur de sa fourchette cible de première qualité. Dans le cadre de son approche disciplinée, la Société continuera d'évaluer toutes les possibilités de rendement sur le capital, y compris les rachats d'actions et les dividendes.

Orientation continue et journée des investisseurs

Les Aliments Maple Leaf est engagée à fournir des prévisions annuelles au marché, reflétant la priorité de la Société accordée à la transparence, à la reddition de comptes et à l'engagement envers les parties prenantes. Les perspectives de 2026 sont appuyées par le progrès soutenu à l'égard des initiatives clés, l'augmentation continue des marges et l'orientation stratégique précisée après la scission de Canada Packers. De plus amples détails sur la stratégie à long terme, les initiatives opérationnelles et les priorités en matière de répartition du capital seront communiqués au cours de la journée des investisseurs à venir le 10 mars 2026. Une webdiffusion en direct et des documents relatifs aux présentations seront disponibles sur le site Web de la Société.

La Société publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2025 le 5 mars 2026.

Information prospective

Le présent communiqué contient certaines informations prospectives qui sont soumises à des incertitudes et risques importants (ces énoncés sont généralement accompagnés de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « être d'avis », « estimer », « avoir l'intention » ou d'autres termes similaires). L'information prospective que comporte le présent document comprend notamment des énoncés concernant les prévisions de la Société pour l'exercice 2026, notamment les attentes de la Société relatives à la croissance des revenus tirés de 2025, les prévisions portant sur le BAIIA ajusté attendu de la Société d'environ 520 à 540 millions de dollars, la cible de la dette nette sur le BAIIA ajusté inférieure à 3,0x, les investissements en capital attendus d'environ 160 à 180 millions de dollars et l'augmentation attendue du dividende trimestriel de la Société pour 2026.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les stratégies, les estimations et les hypothèses actuelles de la direction concernant notamment les adaptations des opérations, de la chaîne d'approvisionnement et du comportement des consommateurs; les tendances économiques, les taux de change, les tarifs douaniers et d'autres dynamiques du commerce international ainsi que leur incidence sur l'établissement du prix initial; le contexte concurrentiel et les conditions du marché connexes dont le comportement des concurrents et des clients; la relation entre l'établissement des prix, l'inflation, le volume et les ventes des produits de la Société; les conditions géopolitiques et la capacité de la Société à accéder aux marchés et aux ingrédients sources. Les perspectives financières présentées dans le présent communiqué représentent les attentes de la direction de la Société arrêtées à la date du présent communiqué, mais les investisseurs doivent savoir que les résultats réels pourraient différer considérablement de ces perspectives et que les renseignements figurant dans les perspectives pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Étant donné que les résultats réels pourraient différer considérablement de l'information prospective, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à cette information. Pour en savoir plus sur les hypothèses formulées et sur les risques et incertitudes susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et les résultats anticipés, veuillez consulter le rapport de gestion de la Société pour le trimestre terminé le 30 septembre 2025 et l'exercice terminé le 31 décembre 2024, ainsi que la circulaire d'information de la direction datée du 1er mai 2025, qui sont tous accessibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ses énoncés prospectifs (y compris ses perspectives financières) formulés oralement ou par écrit et décline expressément toute obligation de cette nature, peu importe les nouveaux renseignements et les événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi l'exige.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS et n'a pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Par conséquent, cette mesure peut ne pas être comparable avec des mesures similaires présentées par d'autres sociétés ouvertes, et elle ne doit pas être considérée comme un substitut à d'autres mesures financières établies conformément aux IFRS. Pour obtenir une définition du BAIIA ajusté, veuillez consulter la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » qui est intégrée par renvoi et provient du rapport de gestion des Aliments Maple Leaf pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, lequel est disponible et peut être consulté sous le profil des Aliments Maple Leaf sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf (TSX : MFI) est un chef de file des produits de consommation emballés qui se spécialise dans le secteur des protéines. Son siège social est situé à Mississauga, en Ontario. Elle produit fièrement des aliments délicieux et fabriqués de manière responsable sous des marques phares telles que Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.®, Lightlife® et Field Roast®. Déterminée à rehausser le mérite des aliments et à offrir des protéines de source durable, les Aliments Maple Leaf assure une valeur partagée à toutes ses parties prenantes par son leadership en matière de salubrité et de durabilité, le développement de ses marques bien-aimées, la recherche de l'excellence dans ses activités, la mise en valeur de talents prodigieux et son rayonnement accru sur le plan géographique et de l'innovation.

_________________________________ 1 Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué.

SOURCE Maple Leaf Foods Inc.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Les Aliments Maple Leaf Inc., Personne-ressource pour les investisseurs : [email protected]; Personne-ressource pour les médias : [email protected]