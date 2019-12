Les Aliments Maple Leaf et BMO Marchés des capitaux concluent le premier prêt lié à la durabilité au Canada

Le prêt reflète un engagement commun envers un avenir durable et la carboneutralité

MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui qu'elle octroyait aux Aliments Maple Leaf Inc. le premier prêt lié à la durabilité au Canada.

La modification des facilités de crédit existantes permettra aux Aliments Maple Leaf de réduire le taux d'intérêt de sa facilité de crédit si elle atteint ses objectifs de consommation d'électricité et d'eau, et de réduction des déchets solides, et si elle continue de réduire ses émissions de carbone dans l'optique d'atteindre la carboneutralité nette.

BMO est le seul chef de file teneur de livres des facilités de crédit existantes et agira en outre à titre d'agent de structuration de la durabilité, en collaborant avec les Aliments Maple Leaf pour établir ses objectifs. Les facilités de crédit se composent d'une marge de crédit ferme non garantie renouvelable et de deux facilités de crédit à terme fermes non garanties totalisant deux milliards de dollars de financement pour une période s'échelonnant de 2019 à 2024.

« Fournir cette facilité est pour nous une nouvelle façon de renforcer notre raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et notre engagement à travailler avec les clients à assurer la durabilité de leurs activités, a déclaré Dan Barclay, chef de la direction et chef, BMO Marchés des capitaux. Nous sommes ravis de faire équipe avec les Aliments Maple Leaf pour soutenir leurs efforts de développement durable. Nous nous concentrons sur la production de changements positifs, et soutenir nos clients canadiens de cette manière contribuera à l'atteinte d'un vaste éventail d'objectifs de développement durable. »

En juin, BMO s'est engagée à mobiliser 400 milliards de dollars de financement durable d'ici 2025 conformément à la raison d'être de BMO. L'engagement comprend à la fois la gestion des investissements des clients destinés à des objectifs durables et la mobilisation de 150 milliards de dollars de capitaux pour soutenir les entreprises en quête de résultats durables. En outre, la Banque a annoncé la création d'un fonds d'investissement d'impact doté d'un capital d'amorçage de 250 millions de dollars afin de trouver et d'adapter des solutions en matière de développement durable.

