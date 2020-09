Les alertes CIBC qui aident les clients à faire le suivi de leurs finances sont au cœur de la nouvelle campagne de la Banque CIBC

La campagne met en évidence des outils numériques novateurs pour aider les clients à gérer leurs dépenses, à éviter les paiements en retard et à se protéger contre la fraude

TORONTO, le 21 sept. 2020 /CNW/ - Faire le suivi de ses finances personnelles peut être difficile même dans les meilleures circonstances. La pandémie de COVID-19 implique que les familles doivent s'habituer à travailler dans des milieux très différents, gérer un retour à l'école qui peut être incertain ou travailler et apprendre à la maison tous les jours. Pareille situation rend le suivi des finances quotidiennes encore plus difficile. La Banque CIBC lance aujourd'hui une nouvelle campagne de promotion qui met en évidence des outils numériques utiles.

La campagne met en vedette les alertes CIBC, qui permettent aux clients de faire le suivi de leurs finances à l'aide de leur appareil mobile. Ils peuvent ainsi s'assurer d'avoir suffisamment de fonds dans leur compte pour couvrir un paiement à venir, vérifier leurs achats effectués par carte de crédit et être informés des activités inhabituelles qui se produisent dans leurs comptes.

« Nous savons que les Canadiens - et particulièrement les femmes - doivent composer avec de plus en plus de responsabilités. Les imprévus ou les journées chargées peuvent facilement être à l'origine d'oublis comme un paiement en retard ou un relâchement dans le suivi des finances parfois, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, à la Banque CIBC. Les familles doivent composer avec des contraintes de temps et d'argent au moment où les étudiants retournent à l'école et où nous sommes engagés dans la reprise économique post-pandémique. Nos alertes, ainsi que les services-conseils de nos conseillers financiers adaptés à la situation personnelle de nos clients, aident nos clients à naviguer dans le climat actuel d'incertitude et à réaliser leurs ambitions à long terme. »

Voici quelques-unes des options offertes pour aider les clients à faire le suivi de leurs finances :

Les clients des services bancaires personnels peuvent recevoir l' Alerte intelligente de solde de la Banque CIBC lorsque le solde de leur compte est insuffisant pour couvrir un paiement préautorisé à venir ou un chèque. Les clients peuvent alors transférer ou déposer des fonds avant midi le jour même pour éviter un paiement refusé ou des frais pour insuffisance de fonds.

lorsque le solde de leur compte est insuffisant pour couvrir un paiement préautorisé à venir ou un chèque. Les clients peuvent alors transférer ou déposer des fonds avant midi le jour même pour éviter un paiement refusé ou des frais pour insuffisance de fonds. Les détenteurs de cartes de crédit CIBC reçoivent des alertes d'opérations pour les cartes de crédit en temps réel, y compris les opérations non autorisées, pour les aider à faire le suivi de leurs activités par carte de crédit sans avoir à ouvrir une session. Les clients peuvent simplement sélectionner la notification qui apparaît sur leur appareil mobile pour voir les détails de l'achat et utiliser les renseignements sur le marchand qui figurent sur la page présentant les détails de l'opération pour communiquer avec celui-ci afin d'obtenir de plus amples renseignements sur une opération. Dans le cas d'une opération non autorisée, les clients peuvent rapidement et facilement verrouiller leur carte dans Services bancaires mobiles CIBC MD ou Services bancaires CIBC en direct MD .

en temps réel, y compris les opérations non autorisées, pour les aider à faire le suivi de leurs activités par carte de crédit sans avoir à ouvrir une session. Les clients peuvent simplement sélectionner la notification qui apparaît sur leur appareil mobile pour voir les détails de l'achat et utiliser les renseignements sur le marchand qui figurent sur la page présentant les détails de l'opération pour communiquer avec celui-ci afin d'obtenir de plus amples renseignements sur une opération. Dans le cas d'une opération non autorisée, les clients peuvent rapidement et facilement verrouiller leur carte dans Services bancaires mobiles CIBC ou Services bancaires CIBC en direct . Les clients peuvent recevoir des alertes de fraude par téléphone, par courriel ou par texto si une activité inhabituelle se produit dans l'un de leurs comptes. Ils peuvent alors vérifier l'activité ou signaler qu'il s'agit d'une fraude. Pour recevoir des alertes de fraude, les clients doivent s'assurer que leurs coordonnées sont à jour en ouvrant une session dans Services bancaires CIBC en direct pour voir les détails et les mettre à jour dans la section Mon profil.

« Nous voyons de plus en plus de Canadiens se tourner vers la technologie en raison de la pandémie, a ajouté Mme Dottori-Attanasio. Grâce à ces alertes, nous renforçons nos services bancaires mobiles et notre innovation puisque nous offrons des solutions de premier plan qui procurent une magnifique expérience, ajoutent de la valeur et facilitent les services bancaires pour nos clients. »

Selon l'étude menée par J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle à l'égard des applications de services bancaires mobiles au Canada en 2020, la Banque CIBC a obtenu le plus haut taux de satisfaction de la clientèle parmi les applications de services bancaires mobiles offertes par les cinq grandes banques du Canada.

