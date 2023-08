Les AA accueillent quiconque cherche de l'aide pour un problème d'alcool. Ils ne sont associés à aucune tradition ou croyance religieuse.



NEW YORK, le 15 août 2023 /CNW/ - Depuis la fondation des Alcooliques anonymes (AA) en 1935, des membres de toutes les croyances, religions et traditions y ont trouvé un terrain d'entente et ont tiré profit du programme de rétablissement des AA. En se développant, le Mouvement des AA s'est répandu dans le monde entier, et des personnes de tous les milieux, de toutes les croyances et de toutes les traditions religieuses ont trouvé aide et espoir dans le programme spirituel que représentent les Douze Étapes et les Douze Traditions des AA.

L'idée fausse voulant que les Alcooliques anonymes soient une association religieuse ou chrétienne est très répandue, mais ce n'est pas le cas. En fait, l'un des principes fondamentaux des Alcooliques anonymes est qu'ils ne sont affiliés à aucune religion ni associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Comme le dit le Préambule des AA, qui est lu à presque toutes leurs réunions : « Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour être membre des AA. (…) Notre but premier est de demeurer abstinents et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. » Ainsi, pour trouver de l'aide et résoudre leur problème d'alcool, les membres des AA n'ont pas besoin d'adopter un type ou l'autre de croyance religieuse ou de croyance spirituelle définie par le Mouvement. Chaque personne trace sa propre voie dans son rétablissement de l'alcoolisme.

Durant les réunions des AA, il arrive souvent que les membres abordent des thèmes spirituels dans leurs témoignages ou dans les passages des livres Les Douze Étapes et les Douze Traditions et Les Alcooliques anonymes - aussi appelé le « Gros Livre » - dont ils font lecture. Cela dit, même si on parle de « Dieu » ou d'une « Puissance supérieure » dans les publications et dans les réunions des AA, l'essentiel du programme consiste en un alcoolique aidant un autre alcoolique. Les membres découvrent qu'ils peuvent devenir et demeurer abstinents lorsqu'ils demandent l'aide d'une Puissance supérieure à eux-mêmes, ce qui fait partie du programme des AA, que ce soit un dieu, des principes spirituels, la nature ou le Mouvement lui-même. Chaque personne est totalement libre de déterminer ces choses.

Voici un passage de la brochure intitulée : Le mot « Dieu » : Membres agnostiques et athées chez les Alcooliques anonymes :

« Chez les AA, il y a de la place pour des gens de toutes les croyances ou incroyances.

De nombreux membres croient en un Dieu d'une manière ou d'une autre, et nous avons des membres qui ont grandi dans toutes sortes de religions et qui les pratiquent encore. Mais bon nombre sont aussi athées ou agnostiques. Il est important de se rappeler que les AA ne sont pas une organisation religieuse; nous entretenons simplement l'idée qu'il existe une Puissance supérieure à nous-mêmes en tant qu'individus. Ce que nous avons tous en commun, c'est le programme qui nous aide à trouver une force intérieure dont nous étions jusque-là inconscients - la différence est dans la manière dont chacun identifie cette source. »

Vous trouverez plus d'informations sur les AA et la spiritualité sur le site aa.org. Parmi les publications des AA, outre Le mot « Dieu », notons la brochure Différentes avenues vers la spiritualité et le chapitre « Nous, les agnostiques » dans le Gros Livre.

Pour trouver une réunion des AA près de chez vous, contactez un bureau local des AA ou visitez https://www.aa.org/fr/meeting-guide-app pour découvrir et télécharger l'application Meeting Guide. L'appli permet également de trouver différents types de réunions.

Fondés en 1935 sur le principe voulant qu'un alcoolique peut aider un autre alcoolique à devenir abstinent, les Alcooliques anonymes offrent un programme de rétablissement efficace et durable qui a changé d'innombrables vies, et ils consacrent tous leurs efforts à mettre ce programme à la disposition de quiconque demande de l'aide pour un problème d'alcool.

