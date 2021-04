Les Alcooliques anonymes : DES INQUIÉTUDES AU SUJET D'UN PROBLÈME DE BOISSON ?

Nous avons découvert que beaucoup de personnes souffraient des mêmes sentiments de culpabilité, de solitude et de désespoir que nous.

Nous avons décidé de devenir honnête sur ce que l'alcool avait fait de nous. Et nous avons partagé notre expérience, notre force et notre espoir avec d'autres. Et nous nous sommes rétablis en en aidant d'autres à le faire aussi. Sans qu'il soit question d'argent, et sans jamais vouloir réformer les choses, nous offrons notre expérience uniquement à ceux qui veulent notre aide.

Nous, au sein des AA, nous croyons que l'alcoolisme est une maladie qui transcende l'âge, le genre, les croyances, la race, la richesse, la pauvreté, le métier et l'éducation. Notre expérience montre que n'importe qui peut être un alcoolique. Et, sans aucun doute, tous ceux qui veulent arrêter de boire sont les bienvenus chez les AA.

Notre seul objectif de publicité est d'offrir aux alcooliques qui souffrent encore de cette maladie déroutante une chance de se rétablir. Individuellement, sur des plateformes médiatiques au niveau publique, nous sommes un groupe « anonyme ». Nous préférons partager sur le programme des AA plutôt que sur les « personnalités » de ceux qui en font partie. En comprenant cela, les nouveaux ont moins de crainte de nous aborder. Si un membre des AA est identifiable dans les médias, nous utilisons les prénoms seulement (par exemple Sofia M. ou Ben T.) et des images où ils ne sont pas identifiables. Cela aide à fournir aux membres la sécurité que procure l'anonymat.

Que ce soit en personne ou en ligne - si vous avez un problème d'alcool - les AA peuvent peut-être vous aider. (Il n'y à ni cotisation ni droit d'entrée).

Pour plus d'informations sur les Alcooliques anonymes, rendez-vous sur www.aa.org. Vous pouvez télécharger notre application Meeting Guide.

Pour des partages d'expériences des membres des AA qui ont trouvé l'abstinence et qui restent sobres, rendez-vous sur AA Grapevine : https://www.aagrapevine.org/magazine.

