Avant les AA, j'avais une triste vie. La solitude et la boisson étaient mes camarades. J'aimais -- enfin, j'avais besoin de -- la boisson. C'était un « remède » très puissant, mais aussi très temporaire… je suis venue chez les AA… et j'ai commencé à écouter les histoires, et à m'y reconnaître. (Rosa)

NEW YORK, 1 Octobre 2021 /CNW/ - Les 15 histoires contenues dans la plus récente publication sur le rétablissement au sein des Alcooliques anonymes (AA) : « Hispanic Women in A.A. » [Les femmes hispaniques chez les AA], partage l'expérience, la force et l'espoir de diverses femmes hispaniques qui ont trouvé la sobriété et une nouvelle façon de vivre avec les AA. La brochure a été développée pendant deux ans par un groupe de femmes hispanophones des AA de tout le pays. Amalia C., membre du Comité des Publications du Conseil des Services généraux des AA dit : « Nous avons fait un appel aux histoires personnelles reflétant la diversité autant sociale qu'économique. Nous voulions que les femmes hispaniques de tous les milieux puissent se reconnaître. »

Les Alcooliques anonymes : Des femmes hispaniques des AA partagent leur expérience d'espoir et de rétablissement

Quand il s'agit de trouver de l'aide : « Certaines parties de notre société ne sont pas aussi bien représentées que les autres », fait remarquer Amalia. C'est le cas pour les femmes hispanophones. « Les préjudices sociaux concernant l'alcoolisme sont beaucoup plus importants dans la communauté hispanique, surtout pour les femmes », dit Amalia. « Cela peut être honteux de demander de l'aide. » Irene D., la coordonnatrice des publications du Bureau des Services généraux partage ce sentiment. « Les histoires dans cette brochure sont pour les femmes, par des femmes qui ont peut-être dû se battre pour trouver le rétablissement… Cette brochure est facile à ramasser, facile à transporter, et facile à donner à d'autres. »

Les AA ont des multiples ressources en espagnol, dont le magazine bimensuel La Viña, composé des histoires de la communauté hispanique, et Mujeres en AA, un nouveau recueil d'histoires de femmes hispanophones.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.aa.org. Pour voir notre message d'intérêt public, cliquez ici : Tengo Esperanza. Pour trouver une réunion des AA, téléchargez l'application Meeting Guide d'AAWS.

Que ce soit en présentiel ou en ligne -- si vous avez un problème d'alcool, les AA peuvent peut-être vous aider. Pour plus d'information, contactez le bureau de l'Information publique à [email protected] ou au (212) 870-3119.

Contact: [email protected]

(212) 870-3119

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1640794/Alcoholics_Anonymous_World_Services.jpg

SOURCE Alcoholics Anonymous World Services, Inc.

Liens connexes

https://www.aa.org/

www.aa.org