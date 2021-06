Les Alcooliques anonymes des É.-U. et du Canada accueillent une nouvelle présidente du Conseil

Les AA ont toujours compté sur leurs nombreux amis non-alcooliques pour fournir leur expertise professionnelle et de bons conseils d'affaire, tout en apportant un équilibre à un groupe d'administrateur dédiés qui donnent de leur temps et s'intéressent au service auprès des Alcooliques anonymes. Un des éléments très important de la structure, est que sur 21 membres du Conseil des Services généraux des AA, sept d'entre eux sont spécifiquement désignés en tant qu'administrateurs de Classe A (non-alcooliques), et peuvent fournir des services inaccessibles aux 14 administrateurs de Classe B (alcooliques en rétablissement), tout particulièrement dans le domaine de l'information publique concernant les AA, puisqu'ils peuvent se montrer devant les caméras en tant que porte-parole du Mouvement : ils sont disponibles, en tant que représentants des AA, pour répondre à des questions sur les AA sur de multiples plateformes de communications - comme la télévision, les médias publics, la radio en ligne et les podcast. (Pour plus d'information sur le principe d'anonymat des AA, vous pouvez écouter cette brève présentation vidéo du Bureau des Services généraux des AA.)

Pour Linda, cette occasion de servir en tant que présidente est une opportunité d'agir dans l'humilité, et d'aider à répandre l'espoir tout particulier qu'elle a pu voir dans les yeux des membres des AA au cours de leurs rétablissements. Alors qu'elle était encore juge à la cour, Linda était à la tête du premier programme concernant la dépendance et l'alcoolisme approuvé par la cour en Indiana, et a servi au sein d'un Conseil sur l'abus de substance de l'État, en compagnie de législateurs d'État et de membres des AA. Au milieu des années 90, elle a servi au sein d'un conseil d'un centre de traitement dans l'Indiana, dont le directeur était aussi un membre des AA.

Joignant également le Conseil cette année, il y a deux nouveaux administrateurs de Classe A (non-alcooliques), qui serviront le Mouvement pour les six prochaines années : Kevin Prior, Chef des Finances de la Catholic Health Association des États-Unis, à St Louis, Missouri ; et Molly Anderson, Directrice Exécutive du Center of Leadership and Organizational Effectiveness à l'Université de Buffalo, à Williamsville, New York.

