Les aînés vivant à domicile : combien sont victimes de maltraitance et qui sont les plus susceptibles d'en subir?

Cette publication présente des données inédites sur la prévalence de cinq types de maltraitance commis envers les personnes de 65 ans et plus vivant à domicile au Québec. Elle fait aussi état de résultats portant sur les facteurs associés à la maltraitance, les caractéristiques des personnes maltraitantes et les actions que les personnes aînées ont posées après avoir vécu des situations de maltraitance.

Qui sont les aînés les plus susceptibles de subir de la maltraitance?

Le rapport d'enquête montre que la prévalence de la maltraitance physique ou sexuelle et celle de la maltraitance psychologique sont plus élevées chez les femmes que chez les hommes.

On note aussi que la maltraitance matérielle ou financière, la maltraitance psychologique, et la maltraitance physique ou sexuelle touchent en plus grande proportion les personnes aînées qui :

ont vécu des violences avant l'âge de 65 ans;

vivent seules plutôt qu'avec un conjoint ou une conjointe;

perçoivent leur état de santé générale ou mentale comme passable ou mauvais;

ont besoin d'aide pour leurs activités quotidiennes;

reçoivent des services à domicile comme des soins infirmiers, d'autres services de santé, des soins personnels ou de l'aide domestique.

Qui sont les personnes maltraitantes?

Environ le tiers des personnes maltraitantes mentionnées cohabitaient avec la personne aînée au moment des faits.

Les conjoints ou ex-conjoints ainsi que les enfants (y compris les beaux-fils et les belles-filles) sont les personnes mentionnées le plus souvent comme étant les auteurs de la maltraitance psychologique (respectivement par 25 % et 23 % des personnes aînées qui ont subi ce type de maltraitance).

Plus d'hommes que de femmes sont mentionnés comme auteurs de la maltraitance par les personnes aînées (quel que soit le type de maltraitance qu'elles ont subi).

Les aînés parlent peu des situations de maltraitance vécues

Près de 3 personnes aînées ayant vécu de la maltraitance sur 10 n'en ont parlé à personne, et ce, qu'elles aient subi de la maltraitance matérielle ou financière, de la maltraitance psychologique ou de la maltraitance physique.

Parmi celles qui ont vécu de la maltraitance (quel que soit le type) et qui n'en ont pas parlé ou n'ont pas demandé de l'aide, environ 4 personnes sur 10 ont mentionné que c'était parce qu'elles n'en ressentaient pas le besoin, qu'elles évaluaient que la situation n'était pas assez importante, qu'elles pensaient que le fait de poser l'une ou l'autre de ces actions ne changerait rien ou qu'elles pensaient que la situation allait se résorber d'elle-même.

Environ une personne aînée maltraitée sur 10 a indiqué ne pas avoir parlé ou demandé de l'aide car elle se sentait embarrassée ou honteuse ou parce qu'elle ne voulait pas mettre la personne maltraitante dans l'embarras.

L'Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec (EMPAQ) en bref

L'EMPAQ, dont la réalisation a été confiée à l'Institut de la statistique du Québec par le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux, s'intéresse aux situations de maltraitance vécues par les personnes aînées vivant à leur domicile et capables de répondre à un questionnaire téléphonique pour elles-mêmes. Au total, 8 860 personnes de 65 ans et plus ont participé à cette enquête qui s'est déroulée entre les mois de février et juin 2019 et qui portait sur des situations survenues au cours des 12 mois précédant l'enquête.

> Consulter le rapport complet de l'EMPAQ 2019, intitulé Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec 2019 - Portrait de la maltraitance vécue au domicile, et le rapport méthodologique de l'enquête.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : www.stat.gouv.qc.ca

Compte Twitter : twitter.com/statquebec

SOURCE Institut de la statistique du Québec

Liens connexes

www.stat.gouv.qc.ca