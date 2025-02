Les agents d'Exo ne peuvent plus assurer la sécurité de l'ensemble du réseau

MONTRÉAL, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Après plus d'un an sans convention collective, les inspecteurs et inspectrices en sécurité d'EXO n'en peuvent plus et ont décidé d'afficher leur mécontentement sur les trains de banlieue et les autobus de transport collectif dans la région de Montréal.

Le nombre d'inspecteurs en sécurité sur l'ensemble du territoire d'Exo - qui compte quelque quatre millions de personnes réparties sur 4258 km carrés, au nord et au sud de Montréal - a chuté de 60 à moins de 25 au cours des dernières années! Lors d'un quart de travail typique, chacun des 11 inspecteurs couvre 387 km carrés. Le nombre d'interventions liées à l'itinérance est pourtant en augmentation, comme dans le reste de la région de Montréal.

Dans les cas graves, Exo incite par ailleurs les inspectrices et les inspecteurs à refiler la responsabilité de la sécurité vers les service de police locaux. Ceci compromet grandement la rapidité et l'efficacité de l'intervention. Aussi, les trains et les autobus étant mobiles, ils changent parfois de municipalité de minute en minute. « Sous-traiter les interventions aux différents services de police engendre des délais incompatibles avec une réelle sécurité des usagers », affirme David Sacolax, président du syndicat. Ce dernier revendique d'ailleurs, dans le cadre de la présente négo, l'ajout de personnel et le travail en duo pour remédier à cette situation. « Pour notre employeur, la perception des titres est malheureusement bien plus importante que la sécurité », ajoute M. Sacolax.

Comme les conditions de travail des agents d'EXO sont inférieures à celles des sociétés de transport environnantes, les départs du personnel vers d'autres employeurs se multiplient et la plupart des agentes et des agents ne sont pas remplacés. « Il faut améliorer les conditions si on veut régler enfin le problème de main-d'œuvre », conclut Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN.

Mutualisation de la sécurité dans l'ARTM?

L'employeur utilise la possible mutualisation de sûreté-contrôle sur l'ensemble du territoire de l'ARTM comme excuse pour retarder les négociations. Or, pour l'instant, ce projet est encore au stade de rumeur. Son déploiement a été retardé plus d'une fois en 2024 et aucun scénario n'a encore été mis sur table par l'ARTM, la STM et Exo.

Le mythe de la sous-traitance

Par ailleurs, le récent audit de Raymond Chabot Grant Thornton, réalisé pour la ministre du Transport, Geneviève Guilbault, vantait le modèle de sous-traitance tous azimuts d'Exo comme une solution pour résorber les déficits des sociétés de transport collectif. Or, Exo annule 80 des 5500 voyages par jour par manque de personnel. Cette pénurie, conjuguée au délabrement des autobus et aux problèmes de sécurité cités plus haut, n'a rien pour encourager l'usage du transport collectif et ainsi réduire les GES et minimiser l'impact des changements climatiques. Une hausse de service dans le transport collectif pourrait, faut-il le rappeler, désengorger les routes et les ponts qui desservent les banlieues. C'est simple, si les employés sont moins bien traités, ils partent et le service en souffre.

