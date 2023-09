OTTAWA, ON, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, des agents correctionnels de tout le pays se rassemblent à Ottawa pour manifester leur colère à l'égard du Conseil du Trésor du Canada et du Service correctionnel du Canada qui semblent fermer les yeux sur l'escalade de la violence dans le système carcéral fédéral canadien.

« Chaque jour, nos membres sont confrontés à des risques accrus pour leur sécurité personnelle. En l'absence d'outils et de politiques appropriés pour obliger les détenus qui agressent des agents à rendre compte de leurs actes, les détenus poursuivront cette escalade en toute impunité. Nous sommes dans le domaine de la correction, ce qui signifie corriger le comportement qui a conduit certains à commettre des infractions punissables par notre système judiciaire. Il semble que notre employeur ait oublié les principes fondamentaux de notre profession, lorsque nous constatons quotidiennement un tel manque de responsabilité au sein de nos populations carcérales ».

-- Jeff Wilkins, président d'UCCO-SACC-CSN

Alors que les agents correctionnels négocient actuellement avec le Conseil du Trésor pour obtenir de meilleures conditions de travail, ils plaident également pour une plus grande responsabilisation des détenus auprès du Service correctionnel du Canada dans le cadre des relations de travail. Le Service correctionnel du Canada, comme d'autres professions liées à l'application de la loi, est confronté à une crise de recrutement, ce qui aggrave les effets sur la santé mentale et physique lorsque l'on est forcé de faire des heures supplémentaires dans des environnements qui deviennent chaque jour plus dangereux.

« La spécificité de notre travail est sa difficulté, sa nature permanente, car un agent correctionnel travaille toute l'année et à toute heure, et les risques pour la santé mentale. Ces difficultés appellent des conditions de travail à la hauteur, car nous ne sommes pas des employés de bureau ».

-- Frédérick Lebeau, vice-président d'UCCO-SACC-CSN

Le Service correctionnel du Canada et le Conseil du Trésor répondent à nos demandes avec mépris, allant jusqu'à menacer les acquis des dernières négociations. Il est temps que l'employeur comprenne les conditions de travail actuelles de ses employé-es et s'efforce d'apporter des changements positifs.

C'est pourquoi, le 12 septembre, nous avons décidé d'attirer l'attention de nos concitoyens sur les enjeux de notre profession.

À propos d'UCCO-SACC-CSN

Le Syndicat des Agents Correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) représente plus de 7300 membres, travaillant dans des établissements fédéraux à travers le Canada.

Entant que responsables de l'application de la Loi, nous représentons un élément essentiel de Service Correctionnel du Canada (SCC), ce qui lui permet de remplir son mandat en matière de sécurité publique 24 heures par jour, 365 jours par an.

