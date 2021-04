Les agents correctionnels de Bordeaux exigent davantage de protection

MONTRÉAL, le 17 avril 2021 /CNW Telbec/ - Les agents de services correctionnels (ASC) de l'établissement de détention de Montréal - communément appelé prison de Bordeaux - ont manifesté devant l'établissement samedi avant-midi pour exprimer leur colère envers la direction, qui refuse de les protéger dans l'exercice de leurs fonctions.

« Les agents sont écœurés de voir la direction se ranger systématiquement du côté des détenu-es quand il y a une altercation entre ceux-ci et un ASC, explique Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents correctionnels du Québec (SAPSCQ-CSN). La direction ne peut pas s'attendre à ce que les agents restent les bras croisés pendant qu'elle continue à leur manquer de respect. »

Le plus récent exemple de ce mépris est la révision d'une décision du comité de discipline, qui avait puni un détenu récidiviste pour avoir attaqué et blessé plusieurs agents. En apprenant que la direction venait de lever une partie des sanctions, une centaine d'agents se sont réunis spontanément devant l'édifice afin de faire connaître leur mécontentement.

« La direction générale des services correctionnels ne se préoccupe aucunement de la sécurité des agentes et des agents. Elle est complètement déconnectée de la réalité, renchérit M. Lavoie. Il est grand temps que notre employeur se sorte la tête du sable et se rende compte que ça ne peut plus durer. Il faut que ça change. »

« Cette attitude, qui frôle l'arrogance de la part de la direction envers ses ASC, n'a simplement pas sa place dans un milieu de travail au climat déjà très tendu, affirme la présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), Nathalie Arguin. Plutôt que de jouer avec le feu en mettant la sécurité de ses employé-es à risque, la direction devrait plutôt écouter ce que ces derniers lui répètent depuis des mois, car ce sont eux qui sont au front chaque jour et qui connaissent les dangers réels liés à l'exercice de leur travail. »

À propos

Le SAPSCQ-CSN est un syndicat autonome affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) depuis 2006. Il représente plus de 2800 agentes et agents de la paix en services correctionnels, répartis dans 18 établissements de détention partout au Québec.

SOURCE Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ)

Renseignements: Guillaume Francœur, conseiller aux communications -- CSN, [email protected] ou 514 809-8532

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/