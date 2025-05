Les agentes et agents d'exo en grève aujourd'hui

MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - Après plus d'un an sans convention collective, les inspecteurs et inspectrices en sécurité d'exo ont décidé de déclencher la grève dès ce matin pour toute la journée. Le réseau d'exo est donc opéré toute la journée sans ces travailleuses et travailleurs responsables de la sécurité et de la perception des titres.

Les membres du syndicat avaient déjà voté à l'unanimité, le 18 mars dernier, pour cinq jours de grève à exercer au moment jugé opportun. La dernière séance de négociation a mené à une impasse. L'employeur devrait faire une demande de conciliation au ministère du Travail.

« Il reste peu de chemin à faire pour une entente et nous demandons à exo de faire encore un bout dans les prochains jours, notamment sur la question des congés de maladie », affirme David Sacolax, président du Syndicat des inspecteurs du RTM-CSN.

Rappelons que le réseau d'exo couvre 5258 kilomètres carrés dans la grande région de Montréal et compte aujourd'hui moins de 25 inspecteurs. Il y en avait jadis 60. Cet écart de main-d'œuvre se joue dans un contexte où les situations d'intervention sont en hausse, comme dans l'ensemble du réseau de transport collectif de Montréal.

« Les inspecteurs d'exo attendent un peu plus de respect de leur employeur. Il faut mettre fin aux départs vers d'autres réseaux de transport et commencer enfin à rembaucher. Il faut donc que l'employeur donne aux salarié-es de bonnes conditions de travail et un bon salaire », ajoute Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN.

