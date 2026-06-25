Les aéroports du Canada célèbrent la troisième édition de la Journée nationale des travailleurs aéroportuaires et rendent hommage à l'excellence au sein de la main-d'œuvre de l'aviation canadienne

OTTAWA, ON, le 25 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, des aéroports d'un océan à l'autre se réunissent pour célébrer la troisième édition de la Journée nationale des travailleurs aéroportuaires, un événement national qui souligne le dévouement, le professionnalisme et la contribution des personnes qui assurent chaque jour le fonctionnement sûr, efficace et fiable du système aéronautique canadien.

Des agents du service à la clientèle aux spécialistes de l'environnement, en passant par les professionnels de la sécurité et les gestionnaires des opérations, la Journée nationale des travailleurs aéroportuaires rend hommage aux plus de 224 000 Canadiennes et Canadiens dont le travail permet de relier les collectivités, de soutenir le commerce et le tourisme, et de stimuler la croissance économique partout au pays.

Dans le cadre des célébrations de cette année, le Conseil des aéroports du Canada (CAC) est fier de reconnaître neuf personnes exceptionnelles à l'occasion des Prix nationaux de la Journée des travailleurs aéroportuaires 2026, qui mettent l'accent sur l'excellence, l'innovation, le leadership et le service au sein de l'écosystème aéroportuaire canadien.

Les récipiendaires des Prix nationaux de la Journée des travailleurs aéroportuaires 2026 :

Innovatrice aéroportuaire : Kaitlin LaBelle, opérations du côté piste -- Aéroport international d'Edmonton

Kaitlin LaBelle, opérations du côté piste -- Aéroport international d'Edmonton Responsable environnemental : Andy Whitman, agent des données environnementales et techniques -- Aéroport international de Régina

Andy Whitman, agent des données environnementales et techniques -- Aéroport international de Régina Contribution exceptionnelle à la sûreté et à la sécurité : Rick Stacey, agent de sécurité -- Aéroport international de St. John's

Rick Stacey, agent de sécurité -- Aéroport international de St. John's Excellence en optimisation de l'efficacité : Thitola Thach, gestionnaire de l'apprentissage et du développement -- Aéroport international d'Ottawa

Thitola Thach, gestionnaire de l'apprentissage et du développement -- Aéroport international d'Ottawa Championne de l'industrie : Susan Smith, responsable principale -- Aéroport de Sydney

Susan Smith, responsable principale -- Aéroport de Sydney Leadership exceptionnel : Trudy Gordon, superviseure des agents de sécurité aéroportuaire -- Aéroport de Charlottetown

Trudy Gordon, superviseure des agents de sécurité aéroportuaire -- Aéroport de Charlottetown Excellence opérationnelle : Francis Côté, superviseur des opérations -- Aéroport international Montréal-Trudeau

Francis Côté, superviseur des opérations -- Aéroport international Montréal-Trudeau Étoile montante : Jessica Chan, technicienne en environnement -- Aéroport international de Vancouver

Jessica Chan, technicienne en environnement -- Aéroport international de Vancouver Service exceptionnel : Wareesha Mashhood, agente du service à la clientèle -- Aéroport international Toronto Pearson

« La Journée nationale des travailleurs aéroportuaires est l'occasion de reconnaître les personnes qui rendent l'aviation canadienne possible », a déclaré Monette Pasher, présidente du Conseil des aéroports du Canada. « Qu'ils soutiennent les passagers, entretiennent des infrastructures essentielles, fassent progresser les initiatives de durabilité, assurent la sécurité des opérations ou contribuent à l'acheminement des marchandises vers les marchés mondiaux, les travailleurs aéroportuaires sont au cœur de notre système aérien. Nous sommes fiers de célébrer ces récipiendaires et les milliers de professionnels dévoués qu'ils représentent. »

Les aéroports canadiens sont bien plus que des centres de transport : ils sont des portes d'entrée économiques essentielles qui relient les Canadiens aux possibilités qui s'offrent à eux. Ils facilitent les déplacements nationaux et internationaux, soutiennent les chaînes d'approvisionnement et le commerce, favorisent la croissance du tourisme et constituent des infrastructures essentielles pour les collectivités de toutes tailles.

Les récipiendaires des Prix nationaux de la Journée des travailleurs aéroportuaires 2026 incarnent le talent, l'engagement et la diversité exceptionnels qui caractérisent la main-d'œuvre de l'aviation canadienne. Leurs réalisations témoignent de l'innovation, du leadership et du dévouement nécessaires pour soutenir l'un des secteurs les plus importants du pays.

Tout au long de la journée, des aéroports partout au Canada organiseront des activités de reconnaissance et des événements d'appréciation afin de souligner le travail des personnes et des équipes qui œuvrent sans relâche pour assurer le mouvement des passagers, du fret et des collectivités.

Des spécialistes des opérations aux professionnels de l'environnement, en passant par les agents du service à la clientèle, les équipes de sécurité, les techniciens et les gestionnaires, la Journée nationale des travailleurs aéroportuaires met l'accent sur les personnes qui se trouvent derrière chaque départ sécuritaire, chaque arrivée réussie et chaque expérience de voyage harmonieuse.

Joignez-vous à la célébration et partagez votre reconnaissance en utilisant le mot-clics #Journéedestravailleursaéroportuaires2026.

À propos du Conseil des aéroports du Canada

Le Conseil des aéroports du Canada (CAC), une division du Conseil international des aéroports - Amérique du Nord, est le porte-parole de la communauté aéroportuaire du Canada. Ses 60 membres représentent plus de 100 aéroports, y compris tous les aéroports privés du Réseau national des aéroports (RNA) et de nombreux aéroports municipaux à travers le Canada.

Les aéroports du Canada soutiennent 435 800 emplois, fournissent 32,9 milliards de dollars en salaires annuels, génèrent 49,6 milliards de dollars en PIB et produisent 123,5 milliards de dollars en rendement économique annuel.

SOURCE Conseil des aéroports du Canada

Pour plus d'information, veuillez contacter : Julie Pondant, Conseil des aéroports du Canada, [email protected]