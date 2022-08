Le programme de fidélisation le plus connu au pays et le plus important détaillant d'appareils électroniques au pays donnent l'occasion aux adhérents AIR MILES d'obtenir des milles en ligne.



TORONTO, le 24 août 2022 /CNW/ - Le Programme de récompense AIR MILESMD est ravi d'annoncer que, dès aujourd'hui, les adhérents peuvent obtenir des milles lorsqu'ils magasinent en ligne auprès de Best Buy Canada en passant par airmilesshops.ca*. Best Buy vient s'ajouter au large éventail de marques offertes à airmilesshops.ca, notamment Expedia, Old Navy, Simons, et bien d'autres, offrant ainsi aux adhérents la possibilité et la souplesse d'obtenir des milles dans toutes les principales catégories de magasinage en ligne. Les adhérents obtiendront 1 mille par tranche de 20 $ de produits admissibles achetés chez Best Buy en passant par airmilesshops.ca. De plus, ils bénéficieront de généreuses offres de prime qui leur permettront d'obtenir des récompenses plus rapidement (certaines catégories sont exclues).

L'ajout de Best Buy s'inscrit dans le cadre de l'engagement d'AIR MILES à donner plus de choix aux adhérents et à bonifier la valeur dont ceux-ci bénéficient lorsqu'ils magasinent avec airmilesshops.ca. En tant qu'entreprise, AIR MILES continue de faire évoluer son programme pour offrir toujours plus de valeur à ses adhérents en ajoutant de nouveaux moyens d'obtenir et d'échanger des milles dans son réseau de plus de 300 grandes marques.

« Nous sommes incroyablement fiers d'annoncer l'ajout de Best Buy Canada à notre plateforme airmilesshops.ca », affirme Shawn Stewart, président du Programme de récompense AIR MILES. « Cet ajout du plus important détaillant d'appareils électroniques au pays vient appuyer la diversification de notre programme en venant accroître la valeur qu'offre AIR MILES aux adhérents en leur proposant plus de façons d'obtenir des milles. »

Avec sa multitude de grandes marques, airmilesshops.ca permet aux adhérents d'être récompensés facilement lorsqu'ils magasinent en ligne. Voici comment ça marche :

Ouvrir une session : Les adhérents ouvrent une session à airmilesshops.ca à l'aide du numéro d'adhérent indiqué sur leur carte AIR MILES, ou bien ils peuvent consulter l'appli AIR MILES quotidiennement pour voir les offres de Best Buy.

Les adhérents peuvent obtenir des milles AIR MILES lorsqu'ils magasinent chez Best Buy Canada en passant par https://www.airmilesshops.ca/fr.

* Certaines catégories sont exclues. Pour connaître tous les détails de l'offre, visitez le

https://www.airmilesshops.ca/fr/shops/best-buy-canada.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Avec près de 10 millions de comptes d'adhérent actifs, le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes et internationales en ligne, et dans des milliers de points de vente au détail et points de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.airmiles.ca.

À propos de Best Buy Canada

Une filiale à part entière de Best Buy Co., Inc. (NYSE:BBY), Magasins Best Buy Ltée est l'un des plus grands détaillants omnicanaux au Canada, et opère les marques Best Buy, Best Buy Mobile et Geek Squad (www.geeksquad.ca). Avec plus de 160 magasins Best Buy et boutiques Best Buy Mobile au pays, et un assortiment de produits en tous genres offerts sur BestBuy.ca, Best Buy est un chef de file en matière de commerce de détail total, répondant aux besoins des clients de magasiner à leur façon, quand et où ils le désirent. Best Buy Canada s'engage à venir en aide aux collectivités dans lesquelles elle a pris racine, par l'entremise de programmes et de partenariats pour faire découvrir aux jeunes les technologies qui les aideront dans leur parcours scolaire. Pour plus de renseignements, visitez BestBuy.ca.

