Les ACVM offrent des conseils afin de protéger les personnes âgées contre la fraude et l'exploitation financière

La désignation d'une personne de confiance : un bouclier de protection supplémentaire

WINNIPEG, MB, le 15 juin 2026 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) mettent en garde les Canadiens contre la menace grandissante que posent la fraude et l'exploitation financière ciblant les investisseurs âgés. À l'heure où les plateformes numériques et l'intelligence artificielle (IA) prennent leur essor, les fraudeurs emploient de nouvelles ruses pour donner aux arnaques une apparence de crédibilité et susciter un sentiment d'urgence. À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, les ACVM exhortent les investisseurs et leurs proches à s'outiller pour mieux reconnaître, éviter et signaler les fraudes à l'investissement.

« Les Canadiens âgés peuvent courir un risque accru de fraude et d'exploitation financière », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « Souvent, les fraudeurs tirent parti de la confiance, des relations sociales et de nouvelles technologies, comme l'IA, pour se donner un semblant de légitimité. Il existe heureusement des moyens simples de protéger ses avoirs. »

Éviter les fraudes à l'investissement

Les ACVM vous recommandent les précautions suivantes :

Faites attention à ce que vous publiez en ligne. Abstenez-vous autant que possible de divulguer vos renseignements personnels sur les médias sociaux ou à des personnes avec qui vous avez seulement échangé en ligne. Les fraudeurs peuvent se servir de cette information pour choisir ou manipuler leurs victimes.

Abstenez-vous autant que possible de divulguer vos renseignements personnels sur les médias sociaux ou à des personnes avec qui vous avez seulement échangé en ligne. Les fraudeurs peuvent se servir de cette information pour choisir ou manipuler leurs victimes. Méfiez-vous des offres d'investissement non sollicitées. De nouvelles connaissances ou des personnes rencontrées en ligne abordent des questions d'argent, prodiguent des conseils en placement ou demandent un transfert de fonds? La prudence est de mise, à plus forte raison s'il est question de cryptos.

De nouvelles connaissances ou des personnes rencontrées en ligne abordent des questions d'argent, prodiguent des conseils en placement ou demandent un transfert de fonds? La prudence est de mise, à plus forte raison s'il est question de cryptos. Prenez garde aux occasions vantées par des célébrités ou des politiciens. Il n'est pas rare que les fraudeurs aient recours à des images ou à des vidéos générées par l'IA pour faire croire que des personnalités connues appuient leur stratagème.

Il n'est pas rare que les fraudeurs aient recours à des images ou à des vidéos générées par l'IA pour faire croire que des personnalités connues appuient leur stratagème. Vérifiez avant d'investir. Consultez le site www.sontilsinscrits.ca afin de vous assurer que la personne ou la société avec qui vous ferez affaire est bel et bien inscrite. Vous saurez ainsi avec davantage de certitude qu'elle répond aux exigences réglementaires.

Consultez le site www.sontilsinscrits.ca afin de vous assurer que la personne ou la société avec qui vous ferez affaire est bel et bien inscrite. Vous saurez ainsi avec davantage de certitude qu'elle répond aux exigences réglementaires. Prenez votre temps. Les fraudeurs invoquent souvent l'urgence pour vous pousser à prendre des décisions financières rapidement. Ne cédez pas à leurs pressions. Prenez le temps nécessaire pour vous renseigner sur l'occasion d'investissement et vérifier que vous traitez avec une personne inscrite.

Désigner une personne de confiance

Les ACVM en profitent pour vous rappeler l'importance de rehausser la protection de vos comptes d'investissement en désignant une personne de confiance.

Lorsque vous désignez une telle personne, votre conseiller financier sait vers qui se tourner s'il ne parvient pas à vous joindre, s'il craint que vous soyez victime d'exploitation ou de fraude financière, ou s'il a des doutes quant à votre capacité de prendre des décisions.

La personne de confiance ne peut pas faire ce qui suit :

effectuer des opérations sur votre compte;

prendre des décisions d'investissement pour vous;

accéder aux renseignements sur votre compte.

En ce 15 juin, Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, les ACVM encouragent les Canadiens à diffuser ces conseils et à se renseigner sur la prévention des fraudes en consultant le site www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Les ACVM offrent des outils et des ressources en ligne conçus pour aider les Canadiens à être des investisseurs avertis. Les investisseurs peuvent suivre le compte X @ACVM_Nouvelles ainsi que la page Facebook @CSA.ACVM, et s'abonner aux mises en garde des ACVM.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles ont pour mission d'améliorer, de coordonner et d'harmoniser la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Médias : communiquez avec les personnes suivantes :

Ilana Kelemen

Autorités canadiennes en valeurs mobilières

[email protected]

Erika Miller

Office des services financiers du Manitoba

[email protected]

Investisseurs : communiquez avec l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire.

SOURCE Autorités canadiennes en valeurs mobilières