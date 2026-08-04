Mise en garde : les investisseurs canadiens ciblés par des escrocs se disant de l'Union Bancaire Privée, UBP SA

MONTRÉAL, Aug. 4, 2026 /CNW/ -- Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) mettent en garde les Canadiens contre une fraude à l'investissement dans le cadre de laquelle les malfaiteurs se servent du nom de l'Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP), banque privée et gestionnaire d'actifs suisse, pour tromper les investisseurs canadiens en leur réclamant le paiement de frais pour récupérer des fonds rattachés à des plateformes de négociation de cryptoactifs frauduleuses.

Les autorités en valeurs mobilières du Canada ont été mises au fait de multiples incidents où des fraudeurs, affirmant être associés à l'UBP en se servant de son nom et de son logo et en se faisant passer pour ses employés, ont tenté de leurrer des Canadiens ayant réalisé des investissements par l'intermédiaire de plateformes de cryptoactifs non inscrites.

Plusieurs membres des ACVM ont déjà diffusé des alertes et des avertissements concernant ces plateformes, dont Plusinvesting, Spotrade, CenexPro et Altercoin.

Les ACVM encouragent les Canadiens à vérifier si toute personne ou plateforme est dûment inscrite avant d'investir.

Le stratagème :

Les escrocs contactent des personnes qui ont perdu des sommes sur des plateformes en ligne frauduleuses, souvent liées aux cryptoactifs, et les informent qu'elles peuvent les récupérer.

Les victimes se font généralement dire qu'une institution financière en apparence légitime, comme l'UBP, détient leurs fonds dans un compte temporaire, ce qui se révèle faux.

Pour gagner en crédibilité, les fraudeurs leur font parvenir des documents en apparence officiels, comme des états de compte, des confirmations de virement ou des avis de paiement qui arborent souvent la marque de l'institution. Ils réclament ensuite le paiement de frais de « déblocage » ou de « traitement » pour accéder aux fonds. Les escrocs peuvent également se faire passer pour des employés de l'institution au moyen de noms et de titres réels ou fictifs, ce qui renforce d'autant plus l'illusion. Même si le versement requis est effectué, les fonds ne sont jamais retournés à leur propriétaire, et dans certains cas, des frais additionnels sont réclamés.

L'UBP a confirmé n'avoir aucun lien avec ces activités et ne pas procéder de la sorte pour détenir des comptes au nom d'investisseurs. Elle ne réclame pas non plus de frais pour libérer des fonds.

Ces stratagèmes exploitent la confiance. En invoquant le nom d'une institution financière reconnue, les malfaiteurs se drapent d'un voile de légitimité.

Les investisseurs devraient se méfier d'éventuelles tentatives d'usurpation d'identité similaires mettant en cause des institutions financières canadiennes.

Signaux d'alarme

Méfiez-vous de ce qui suit :

Une prise de contact non sollicitée à propos de la récupération ou du déblocage de fonds d'investissement.

Une demande de paiement pour accéder à vos fonds.

Des documents officiels en apparence dont vous ne pouvez pas confirmer la provenance.

Des personnes qui prétendent représenter une institution financière mais ne peuvent pas fournir de références claires et vérifiables pour le prouver.

Une incitation à agir rapidement, faute de quoi vous perdrez l'accès à vos fonds.

Protégez-vous

Restez sceptique devant les offres de récupération d'investissements perdus, surtout si on vous réclame des frais.

Ne vous fiez pas à de la documentation ou à des coordonnées fournies sans le demander.

Validez les renseignements qu'on vous fournit en vous adressant directement à l'institution financière par ses coordonnées officielles.

N'envoyez pas d'argent à des personnes ou à des entités dont vous ne pouvez pas confirmer l'identité.

Tenez-vous loin de toutes les plateformes qui ne sont pas inscrites. Vous pouvez utiliser le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription pour vérifier si une personne ou une société est inscrite.

Reportez-vous à la page Mises en garde des ACVM pour connaître les sociétés à éviter; vous pouvez vous y abonner afin de recevoir les nouvelles alertes lorsqu'elles sont publiées.

Quoi faire en cas de contact

Si vous pensez être victime d'une telle escroquerie ou d'une fraude semblable, communiquez immédiatement avec l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire, le Centre antifraude du Canada, votre banque ou la police locale.

En signalant ces incidents, vous contribuez à protéger les Canadiens.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Investisseurs : communiquez avec l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Médias : communiquez avec la personne suivante :

Ilana Kelemen Autorités canadiennes en valeurs mobilières [email protected]

SOURCE Autorités canadiennes en valeurs mobilières