MONTRÉAL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX) est heureuse d'annoncer que ses actionnaires ont approuvé le plan d'arrangement précédemment annoncé (l'« arrangement ») en vertu de l'article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions concernant Soteria Flexibles AcquireCo Ltd. (l'« acquéreur »), membre du même groupe que Soteria Flexibles Corp. (« Soteria »), aux termes duquel l'acquéreur acquerra la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d'Imaflex (l'« opération »).

À l'assemblée extraordinaire des actionnaires d'Imaflex tenue plus tôt aujourd'hui (l'« assemblée »), la résolution relative à l'arrangement a été approuvée par 99,97 % des voix exprimées par les actionnaires ayant le droit de voter à l'assemblée qui y assistaient virtuellement ou y étaient représentés par un fondé de pouvoir, et par 99,95 % des voix exprimées par les actionnaires ayant le droit de voter à l'assemblée qui y assistaient virtuellement ou y étaient représentés par un fondé de pouvoir, exclusion faite des voix exprimées par les actionnaires devant être exclues conformément au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières.

L'arrangement demeure assujetti à certaines conditions de clôture habituelles, y compris la délivrance d'une ordonnance définitive par la Cour supérieure du Québec (chambre commerciale) à la suite de l'audience qui devrait avoir lieu demain, soit le 20 février 2026. Si les approbations nécessaires sont obtenues et si les autres conditions sont respectées ou font l'objet d'une renonciation, il est prévu que la réalisation de l'arrangement aura lieu le 27 février 2026, ou vers cette date.

À propos d'Imaflex Inc.

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans la conception et la fabrication de solutions novatrices pour le secteur de l'emballage souple. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Établie à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web au www.imaflex.com.

À propos de Soteria Flexibles Corp.

Soteria Flexibles, société de portefeuille de TJC LP, est un fabricant nord-américain de pellicules à haute performance et de solutions d'emballages souples au service de clients provenant d'une vaste gamme de marchés finaux, y compris les applications alimentaires, de soins de santé, industrielles et de consommation. La société se spécialise dans les emballages personnalisés en courts tirages grâce à des moyens de fabrication de pointe et un modèle opérationnel centré sur le client. Avec ses huit emplacements de fabrication et un large portefeuille de matériaux et de formats, Soteria coopère étroitement avec les clients pour élaborer des solutions d'emballages souples fiables, adaptées et novatrices qui répondent à leurs besoins particuliers.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, l'« information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L'information prospective se reconnaît à l'emploi de termes ou d'expressions comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « être d'avis que », « planifier », « cibler », « projeter » et « continuer », y compris leur forme négative, à l'emploi d'autres termes semblables, y compris à l'évocation de certaines hypothèses, et à l'emploi du conditionnel et du futur, bien que l'information prospective ne contienne pas toujours de tels termes. L'information prospective contenue dans le présent communiqué comprend, notamment, la date prévue de délivrance de l'ordonnance définitive ainsi que l'exécution des conditions à la réalisation de l'arrangement qui n'auront pas fait l'objet d'une renonciation. De plus, les énoncés qui renvoient à des attentes, à des intentions, à des prévisions ou à d'autres descriptions de faits ou de circonstances futurs contiennent de l'information prospective. Les énoncés qui contiennent de l'information prospective ne sont pas des énoncés de faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les prévisions de la direction quant à des circonstances ou des événements futurs.

L'information prospective est fondée sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction et sur les renseignements que la direction a actuellement à sa disposition. Bien qu'Imaflex soit d'avis que les hypothèses et attentes dont il est tenu compte dans cette information prospective sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à l'information prospective, car elle comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la Société, en conséquence desquels les résultats, le rendement ou les réalisations réels pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, notamment, les risques liés à ce qui suit : l'incapacité d'obtenir les approbations nécessaires des tribunaux et d'autres instances requises ou de respecter les conditions requises pour la réalisation de l'opération, ou l'incapacité d'obtenir ces approbations ou de respecter ces conditions en temps opportun; la possibilité que l'opération ne soit pas réalisée ou qu'elle ne le soit pas selon les modalités et le calendrier actuellement envisagés; les coûts importants de l'opération, les responsabilités inconnues ou d'autres éventualités; la survenance de tout événement ou changement ou de toute autre circonstance susceptible d'entraîner la résiliation de l'arrangement relativement à l'opération, y compris à la suite d'un effet défavorable important; et les autres risques et incertitudes décrits plus en détail dans le dernier rapport de gestion de la Société et dans d'autres documents d'information continue accessibles dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et dans la section investisseurs du site Web de la Société à l'adresse www.imaflex.com. Par conséquent, toute l'information prospective contenue dans les présentes est donnée sous réserve des mises en garde qui précèdent, et rien ne garantit que les résultats ou les faits nouveaux que nous prévoyons se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation.

L'information prospective contenue dans le présent communiqué s'applique à la date des présentes et se fonde sur des renseignements et des hypothèses qui sont jugés raisonnables à cette date. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ni la TSX-V ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX-V) n'assument de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Imaflex inc.

Personne-ressource chez Imaflex : John Ripplinger, Vice-président, Affaires corporatives, Tél. : 514-935-5710, poste 157, Téléc. : 514-935-0264, [email protected], www.imaflex.com