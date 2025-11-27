La Société demeure en bonne position pour tirer profit de l'amélioration des fondamentaux du marché

Points saillants du troisième trimestre de 2025

Produits des activités ordinaires de 27,5 millions de dollars, comparativement à ceux de 28,4 millions de dollars en 2024

Résultat net ajusté 1 de 0,8 million de dollars, comparativement à celui de 1,8 million de dollars de l'exercice précédent

RAIIA ajusté 1 de 3,1 millions de dollars (11,2 % des ventes), comparativement à celui de 3,3 millions de dollars (11,7 % des ventes) en 2024

Situation de trésorerie solide avec un montant disponible de 23,9 millions de dollars à la clôture du trimestre, incluant un solde de trésorerie de 11,9 millions de dollars (0,23 $ par action) ainsi qu'un autre montant de 12,0 millions de dollars aux termes de la facilité de crédit renouvelable d'Imaflex

MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV : IFX) annonce des résultats financiers consolidés pour le troisième trimestre (T3) clos le 30 septembre 2025 et présente des informations à jour sur ses activités. Tous les montants sont en dollars canadiens.

« Les conditions du marché, y compris celles du secteur de l'emballage souple, sont demeurées difficiles au cours des trois premiers semestres de 2025, difficultés attribuables à la friabilité des marchés, à l'incertitude du commerce, à des pressions inflationnistes et à un environnement d'exploitation hautement concurrentiel », a déclaré Stephan Yazedjian, président et chef de la direction d'Imaflex Inc. Des initiatives ciblées en matière de tarification et de diversité des produits, combinées à une discipline rigoureuse en matière d'exploitation et de coûts, ont permis de stabiliser le chiffre d'affaires, même si les marges ont été touchées.

Au cours du troisième semestre de 2025, les ventes n'ont connu qu'une légère baisse par rapport à 2024, et la Société demeure rentable et en bonne posture financière. En prime, il semble que les fondamentaux du marché s'améliorent, et nous avons bon espoir que ces tendances positives se poursuivront au cours du quatrième trimestre et en 2026 ».

Faits saillants financiers consolidés (non audités)



Trois mois clos les 30 septembre Neuf mois clos les 30 septembre En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action

(ou à moins d'indication contraire) 2025 2024 Variation en % 2025 2024 Variation en % Produits des activités ordinaires 27 486 28 418 (3,3) % 82 806 84 655 (2,2) % Marge brute d'exploitation 4 359 4 617 (5,6) % 12 671 14 935 (15,2) % Charges de vente et administratives 2 889 2 607 10,8 % 7 602 7 029 8,2 % Autres (gains) pertes 270 340 (20,6) % 3 493 (457) (864,3) % Résultat net 558 1 468 (62,0) % 625 6 750 (90,7) % Résultat net ajusté 775 1 766 (56,1) % 3 379 6 366 (46,9) % Résultat par action de base 0,01 0,03 (66,7) % 0,01 0,13 (92,3) % Résultat par action dilué 0,01 0,03 (66,7) % 0,01 0,13 (92,3) % Résultat par action de base ajusté 0,01 0,03 (66,7) % 0,06 0,12 (50,0) % Résultat par action dilué ajusté 0,01 0,03 (66,7) % 0,06 0,12 (50,0) % Marge brute 15,9 % 16,2 % (0,3) pp 15,3 % 17,6 % (2,3) pp Charges de vente et administratives en % des produits des activités ordinaires 10,5 % 9,2 % 1,3 pp 9,2 % 8,3 % 0,9 pp RAIIA 2 714 2 995 (9,4) % 6 286 12 247 (48,7) % RAIIA ajusté 3 091 3 339 (7,4) % 9 925 11 805 (15,9) % Marge du RAIIA 9,9 % 10,5 % (0,6) pp 7,6 % 14,5 % (6,9) pp Marge du RAIIA ajusté 11,2 % 11,7 % (0,5) pp 12,0 % 13,9 % (1,9) pp

Survol financier : trimestre clos le 30 septembre

Produits des activités ordinaires

Les produits des activités ordinaires se sont élevés à 27,5 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2025, comparativement à 28,4 millions de dollars pour la même période de 2024. La variation reflète principalement des ajustements attribuables à des pressions concurrentielles et à une baisse des ventes de films de paillage métallisés. Ces hausses ont été partiellement atténuées par une augmentation des volumes globaux, y compris une hausse des ventes de produits convertis dont la marge est supérieure et des fluctuations des taux de change favorables.

Pour la période depuis le début de l'exercice, les produits des activités ordinaires ont totalisé 82,8 millions de dollars, en légère baisse de 2,2 % par rapport à l'exercice précédent. La variation par rapport à l'exercice précédent a été influencée par les mêmes facteurs que ceux ayant cours dans le trimestre.

Marge brute

La marge brute d'exploitation s'est établie à 4,4 millions de dollars (15,9 % des ventes) pour le trimestre considéré, comparativement à celle de 4,6 millions de dollars (16,2 % des ventes) en 2024. Pour la période depuis le début de l'exercice 2025, la marge brute d'exploitation s'est établie à 12,7 millions de dollars (15,3 % des ventes), comparativement à 14,9 millions de dollars (17,6 % des ventes) pour la période correspondante de l'exercice précédent. La marge brute d'exploitation pour le trimestre considéré et les périodes à ce jour a été influencée par des ajustements apportés à la tarification et la hausse des coûts de main-d'œuvre. Ces facteurs ont été partiellement atténués par une diminution des frais de réparation et d'entretien et une discipline continue en matière de coûts appliquée aux dépenses discrétionnaires.

Charges d'exploitation

Les charges de vente et administratives se sont chiffrées à 2,9 millions de dollars (10,5 % des ventes) pour le troisième trimestre de 2025, comparativement à celles de 2,6 millions de dollars (9,2 % des ventes) pour la période correspondante de l'exercice précédent. Pour la période depuis le début de l'exercice, les charges ont totalisé 7,6 millions de dollars (9,2 % des ventes), une hausse comparativement à celles de 7,0 millions de dollars (8,3 % des ventes) en 2024. L'augmentation par rapport à l'exercice précédent tant pour le trimestre que pour la période depuis le début de l'exercice est largement attribuable à une augmentation des salaires et des avantages sociaux, à une hausse des dépenses relatives aux activités d'engagement client et à la prospection de clientèle. La hausse du ratio des frais plus importante a été également attribuable à la diminution des ventes en 2025.

Les autres pertes pour le troisième trimestre de 2025 étaient pour l'essentiel conformes à celles de 2024. Depuis le début de l'exercice de 2025, la Société a enregistré d'autres pertes de 3,5 millions de dollars, comparativement à des gains de 0,5 million de dollars en 2024, représentant un écart défavorable de 4,0 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Les pertes subies depuis le début de l'exercice sont surtout attribuables au cyberincident, aux fluctuations du change et à d'autres éléments non récurrents. Les charges liées au cyberincident comprennent l'amélioration de l'infrastructure, les services-conseils externes, le renforcement des mesures de sécurité et des charges connexes, soit des investissements qui renforceront les systèmes de la Société à long terme. Les gains réalisés au cours de 2024 étaient attribuables aux fluctuations des taux de change favorables.

Résultat net, résultat net ajusté et RAIIA ajusté

Imaflex a inscrit un résultat net de 0,6 million de dollars pour le trimestre considéré et l'exercice à ce jour, comparativement à un résultat net de 1,5 million de dollars et de 6,8 millions de dollars pour les mêmes périodes de 2024. La diminution au cours du trimestre par rapport à l'exercice précédent est attribuable essentiellement à l'augmentation de la charge d'impôt, à la baisse de la marge brute d'exploitation, à la hausse des charges de vente et administratives et des charges non récurrentes, partiellement contrebalancée par des fluctuations des taux de change favorables. La diminution par rapport à l'exercice précédent depuis le début de l'exercice est surtout attribuable aux charges non récurrentes, à la baisse de la marge brute d'exploitation, aux fluctuations des taux de change et à la hausse des charges de vente et administratives, partiellement atténuée par une charge d'impôt plus faible.

En excluant les éléments non récurrents et les fluctuations des taux de change, le résultat net ajusté de la Société s'est chiffré à 0,8 million de dollars pour le troisième trimestre de 2025 et à 3,4 millions de dollars pour la période depuis le début de l'exercice, comparativement à 1,8 million de dollars et à 6,4 millions de dollars pour les périodes correspondantes de 2024.

Le RAIIA ajusté a totalisé 3,1 millions de dollars (11,2 % des ventes), comparativement à 3,3 millions de dollars (11,7 % des ventes) en 2024. Pour les neuf premiers mois de 2025, le RAIIA ajusté s'est établi à 9,9 millions de dollars (12,0 % des ventes), comparativement à 11,8 millions de dollars (13,9 % des ventes) pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Liquidités et ressources en capital

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles, y compris les variations du fonds de roulement et les impôts, ont totalisé 2,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, comparativement à 5,0 millions de dollars pour la même période de 2024. La diminution de la génération de trésorerie trimestrielle par rapport à l'exercice précédent reflète principalement des variations du montant net de l'impôt payable/reçu, la diminution de la rentabilité en 2025 ainsi que des fluctuations des taux de change et l'évolution des dettes fournisseurs et autres créditeurs ainsi que des stocks, en partie contrebalancés par l'évolution des créances clients et autres débiteurs.

Pour la période depuis le début de l'exercice, les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles se sont chiffrés à 7,5 millions de dollars, comparativement à 9,1 millions de dollars pour l'exercice précédent. La diminution est principalement attribuable à la baisse de profit, ainsi que de l'évolution des stocks et du montant net de l'impôt payable/reçu, en partie contrebalancés par l'évolution des créances clients et autres débiteurs, de l'évolution des dettes fournisseurs et autres créditeurs et des fluctuations des taux de change.

En date du 30 septembre 2025, Imaflex continuait d'afficher une situation financière vigoureuse avec des liquidités disponibles de 23,9 millions de dollars, y compris un solde de trésorerie de 11,9 millions de dollars (une hausse par rapport au 9,0 millions de dollars à la fin de l'exercice 2024) et une facilité de crédit renouvelable entièrement inutilisée de 12,0 millions de dollars.

Le fonds de roulement s'élevait à 25,1 millions de dollars au 30 septembre 2025, une hausse par rapport à celui de 23,4 millions de dollars à la fin de l'exercice 2024. L'amélioration est attribuable en grande partie à l'augmentation de la trésorerie, des stocks et des charges payées d'avance, en partie contrebalancée par une augmentation des dettes fournisseurs et autres créditeurs.

Perspectives

Les marchés étaient globalement au ralentit au cours des neuf premiers mois de 2025. « Cependant, de récents signes d'amélioration nous permettent d'avoir bon espoir que cet élan positif se poursuivra au cours du quatrième trimestre de 2025 et en 2026 », a déclaré M. Yazedjian.

« Les pressions exercées par la concurrence, l'inflation des coûts et l'évolution du contexte tarifaire pourraient toujours avoir une incidence sur les résultats à court terme. Cela dit, nous continuons d'optimiser notre gamme de produits pour soutenir la croissance des produits des activités ordinaires tout en maintenant une gestion des coûts disciplinée afin de protéger nos marges. Des investissements antérieurs dans de nouveaux équipements de production améliorent notre efficacité et compétitivité de sorte que l'ensemble des avantages devraient se concrétiser en 2026 et au-delà.

Sur le front commercial, l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) continue de favoriser un accès ouvert aux marchés pour nos produits et les matières premières, qui sont toujours exempts de droits de douane. La Société demeure vigilante en ce qui concerne l'évolution du climat tarifaire et est confiante que ses activités au Canada et aux États-Unis la placent en bonne position dans tout environnement commercial futur.

Dans l'ensemble, nous demeurons en bonne position pour tirer profit de l'amélioration des fondamentaux du marché, appuyés par une amélioration des tendances de la demande, un bilan solide et la résilience continue de nos marchés ».

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

La direction de la Société a recours à certaines mesures financières non conformes aux IFRS, dont le RAIIA, le RAIIA ajusté et le résultat net ajusté, pour évaluer le rendement opérationnel sous-jacent de la Société et fournir des renseignements supplémentaires sur les résultats normalisés. Le RAIIA désigne le « résultat avant intérêts, impôts et amortissement ». Le RAIIA ajusté et le résultat net ajusté excluent certains éléments non récurrents, tels que les coûts liés au cyberincident survenu au premier trimestre de 2025 (amélioration de l'infrastructure, services-conseils externes, renforcement de la sécurité et autres charges connexes) ainsi que d'autres charges non récurrentes. Ils excluent également les fluctuations des taux de change qui, bien que récurrentes, ne sont pas considérées comme révélatrices des résultats d'exploitation des activités de base d'Imaflex. Ces mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres émetteurs. Par conséquent, elles ne doivent pas être examinées séparément.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour le secteur de l'emballage souple. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour le secteur agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États‑Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com .

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous‑entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR+ à www.sedarplus.ca et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com . La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

_____________________________ 1 Le résultat net ajusté et le RAIIA (résultat avant intérêts, impôts et amortissement) ajusté excluent les coûts non récurrents, soit ceux liés au cyberincident survenu au premier trimestre de 2025, y compris la mise à niveau de l'infrastructure, les services‑conseils externes, le renforcement de la sécurité ainsi que d'autres charges non récurrentes, qui ne sont pas révélatrices du rendement d'exploitation de base. Exclut également les fluctuations récurrentes des taux de change. Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » ci dessous.

