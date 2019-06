Les actifs dʹune usine de textile canadienne sont mis en vente aux enchères

Tiger Group, International Textile Machinery Sales planifie de vendre des séries complètes ainsi que des actifs individuels de son usine de teinture, de finition et de matelassage exploitée par Doubletex Inc., lors dʹune vente aux enchères en ligne le 16 juillet

MONTRÉAL, 25 juin 2019 /CNW/ - Tiger Group et International Textile Machinery Sales commenceront à accepter des offres le 10 juillet pour une vente aux enchères en ligne des actifs dʹune usine de teinture, de finition et de matelassage exploitée par Doubletex, une entreprise de textile canadienne. Cette usine maintenue de façon professionnelle, et dont la fermeture est prévue tout juste avant la vente aux enchères, contient de la machinerie pour fabriquer des textiles non-tissés, ainsi que pour matelassage, teinture, finition et laminage de tissus, ainsi que de lʹéquipement de laboratoire et de contrôle de la qualité de pointe.

Établie en 1910, lʹentreprise Doubletex était lʹun des plus importants fabricants de textiles de propriété privée en Amérique du Nord. Tout en tirant parti de son expertise historique en matière de tissus matelassés, non-tissés (ouatés) et laminés, Doubletex a assemblé une usine de teinture et de finition de calibre international qui a desservi lʹindustrie du vêtement nord-américaine pendant 50 ans. Au cours des 20 dernières années, alors que des vêtements à bas prix envahissaient le marché nord-américain en provenance de pays du tiers-monde, Doubletex a réorienté son objectif sur des tissus techniques pour le marché des vêtements dʹextérieur, uniformes et vêtements de protection. Pendant des décennies, lʹentreprise a servi de fournisseur de confiance pour des agences canadiennes telles que l'Agence des services frontaliers du Canada, Postes Canada, la GRC, Forêts et pêches, services médicaux dʹurgence et différents corps policiers. Pendant de nombreuses années, Doubletex était également le seul fournisseur de Canada Goose pour ses tissus «Arctic Tech» et «Baffle», utilisés pour fabriquer les célèbres parkas de cette compagnie.

Cependant, alors que des tissus et vêtements importés continuaient à envahir le marché en provenance dʹAsie, la direction de Doubletex prit la décision à lʹautomne de 2018 de cesser ses opérations après la fin de son programme de vente et de production au début de juin 2019.

« Les fabricants de textiles, les entreprises de contrats textiles, ainsi que les négociants, agents et utilisateurs finaux qui oeuvrent dans les industries nord-américaines du matelassage, du laminage, de la teinture et de la finition ont maintenant lʹoccasion privilégiée de se procurer de lʹéquipement entretenu de façon exceptionnelle qui a permis à Doubletex de devenir le fabricant de tissus du plus haut calibre en Amérique du Nord, » déclare John Coelho, directeur principal de la Division commerciale et industrielles de Tiger. « Doubletex avait la réputation dʹêtre parmi les compagnies de textiles les plus avant-gardistes en Amérique du Nord. Des séries complètes dʹéquipement de fabrication ou des appareils individuels seront mis en vente à des prix concurrentiels. »

Les enchères débuteront le 10 juillet sur le site www.SoldTiger.com et se termineront en succession rapide, de type vente aux enchères en ligne, à 10h (HE) le 16 juillet. Tous les enchérisseurs doivent sʹinscrire avant la vente sur SoldTiger.com. On peut examiner les actifs le 15 juillet, sur rendez-vous seulement, au siège social de Doubletex situé au 9785 rue Jeanne Mance à Montréal.

Lʹéquipement de teinture et de finition mis en vente inclut le dernier modèle THEN Airflows, poutres de compression, Thies TRD, systèmes de distribution de production entièrement automatisés pour produits chimiques et teintures, dans les sections de lʹatelier de teinture et de finition, une ligne de blanchiment par foulardage à froid Osthoff Senge, une ligne de lavage Benninger, un système de mercerisage par lot, rames de gaz à huit sections, une calandre Ramisch, un appareil de sanforisation Monforts et un appareil de suédage Lafer. Le vaste équipement de laboratoire et de contrôle de la qualité inclut un distributeur de recettes de laboratoire Technorama automatisé.

Lʹéquipement de lamination comprend un laminateur thermofusible réactif à polyuréthane 2009 WEB avec générateur auxiliaire qui servait à produire les tissus souples respirants et imperméables de Doubletex pour le marché des vêtements dʹextérieur.

Lʹéquipement pour tissus non-tissés comprend un appareil de liage par pulvérisation de Hunter, incluant une ligne et une agrafeuse Hunter Garnett.

La vente aux enchères comprend également un appareil de coupe et couture automatisé Akab qui servait à produire des tissus lourds utilitaires et des coussins pour meubles; il sʹagit dʹun des deux seuls appareils du genre au monde. Une vaste gamme dʹautres appareils à matelassage (point de navette, point de chaînette et automatisé) sont également disponibles.

Pour plus de détails, visitez le site : www.soldtiger.com ou contactez John Coelho, jcoelho@tigergroup.com

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCE : pour la Division commerciale et industrielles de Tiger, John Coelho, JCoelho@TigerGroup.com, (617) 523-5866 ou, Relations Publiques Parness & Associates, Bill Parness, bparness@parnesspr.com, (732) 290-0121 ou Lisa Kreda, lkreda@parnesspr.com