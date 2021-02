Les acteurs de l'industrie du pavage et de l'entretien des routes vont scruter les dernières avancées technologiques et de la science dans une optique d'optimisation des investissements routiers en période de pandémie à la COVID-19

REPENTIGNY, QC, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Face aux multiples enjeux que pose le contexte actuel de pandémie dans le secteur de l'entretien du réseau routier québécois, et du réseau municipal, les membres de Bitume Québec, regroupant les acteurs du pavage, de la production de bitume et de l'entretien routier, vont scruter à l'occasion de leur congrès annuel du 17 mars prochain toutes les options qui s'offrent à l'industrie, et qui leur permettraient d'avoir accès rentablement et raisonnablement aux dernières avancées technologiques disponibles dans une perspective d'optimisation des investissements routiers consentis par le gouvernement du Québec au chapitre de l'entretien et de la réhabilitation des routes. À ce chapitre, le professeur Alan Carter, ing., de l'École de Technologie supérieur (ÉTS) fera le point, entr'autres, sur ces dernières avancées, tout en identifiant les pistes d'arrimage collaboratif possibles avec l'industrie.