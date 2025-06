Appels d'offres attendus : Bitume Québec alerte sur les risques pour chantiers et emplois

REPENTIGNY, QC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Malgré une programmation d'investissements dans les infrastructures routières annoncée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) pour 2025, plusieurs appels d'offres tardent à être lancés alors que la saison de pavage est déjà bien engagée. Nos membres rapportent une baisse des contrats attribués par rapport aux années précédentes.

En dépit de l'inflation et de l'incertitude économique, la construction routière reste un moteur : chaque dollar investi stimule immédiatement l'économie, soutient des milliers d'emplois et améliore durablement le réseau.

Impacts sur l'emploi

« Nos entrepreneurs ont investi dans des équipements de pointe et des travailleurs hautement qualifiés prêts à mettre leur savoir-faire au service des usagers. Pourtant, sans appels d'offres, leur savoir-faire reste en suspens. C'est tout l'écosystème du pavage au Québec qui en subit les contrecoups : personnel des usines d'asphalte, entrepreneurs, travailleurs de chantiers, fournisseurs et leurs employés (carrières, matériaux), camionneurs, arpenteurs, techniciens, personnel administratif… Partout au Québec, des milliers de travailleurs voient leur saison compromise et redoutent de devoir recourir à l'assurance-emploi si la situation perdure alors que d'autres attendent toujours d'être rappelés pour débuter la leur », ajoute Rénald Leclerc, directeur général de Bitume Québec.

Le retard de la programmation force les entrepreneurs à différer la mobilisation des équipes, ralentir la production d'enrobés bitumineux et différer des achats stratégiques de matériaux. Dans une saison de pavage courte et non compressible, chaque semaine perdue réduit la capacité d'intervention, désorganise la planification et accroît le risque de report à l'an prochain. Cette situation se répercute directement sur la main-d'œuvre : sans garantie de travail, plusieurs travailleurs de chantiers envisagent de changer de secteur, aggravant une difficulté de recrutement et de rétention déjà bien présente dans l'industrie.

Répercussions pour les usagers

Les usagers de la route sont à même de constater les nids-de-poule, les orniérages et le manque d'adhérence présents sur plusieurs routes du Québec. Les conséquences de ce non-respect de la programmation par le MTMD se feront donc aussi sentir pour la population : moins de travaux réalisés cet été, un réseau routier qui continue de se détériorer, un déficit de maintien des actifs qui s'accentue et des réparations qui coûteront plus cher demain.

Bitume Québec invite donc le MTMD à publier, dès que possible, la programmation initiale enrichie d'une mise à jour précisant les appels d'offres réellement prévus en 2025 et les travaux reportés à 2026, afin de sécuriser la main-d'œuvre et d'assurer la continuité des chantiers, dans l'intérêt de tous les Québécois.

À propos de Bitume Québec

Bitume Québec est une association visant à promouvoir et moderniser les pratiques en construction de routes et en entretien du réseau routier, afin d'offrir aux usagers québécois des routes durables et sécuritaires.

Renseignements : Catherine Paradis, Responsable des communications, Bitume Québec, 514-688-8474, [email protected]